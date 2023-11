Contundente respuesta de Gabriel Fuentes a Millonarios por su fichaje desde Junior para 2024

Al corte de esta información, salieron varios comunicadores a desmentir esta situación, no obstante, el Vbar Caracol fue quien habló de manera directa con el jugador con procesos en Selección Colombia y el exterior, para tener total claridad de lo que podría ser dicha transacción.

En la emisión del programada radial de este 27 de noviembre, Fuentes fue certero al responder: “Hasta hoy me entero, no sé nada de eso y no tengo ningún acercamiento con nadie de Millonarios. Mi renovación… estamos en conversaciones con Junior. Ahora le damos prioridad a estar concentrados en lo que es”.