Futbolista de Junior ‘encaró’ a periodistas en rueda de prensa: “¿Aquí hay gente de afuera?”

Nuevamente, el Junior de Barranquilla deja ir puntos en el camino. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez siguen sin ganar ni convencer en lo futbolístico, pues el pasado sábado (12 de agosto), no lograron romper un amargo empate sin goles ante Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano, en la capital atlanticense. Intentaron irse al ataque, pero no pudieron romper el bloque defensivo, muy aplicado, de los volcánicos.

De esta forma, Junior suma otro puntico consecutivo, pero así no rinde en aras de clasificar. Mucho se especuló sobre cuál sería el futuro de Gómez si no sumaba de a tres, pero lo cierto es que no solamente la relación entre el club e hinchas está rota. Así lo está con los periodistas, muy críticos con la actual era del ‘Bolillo’.

Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, técnico de Junior. | Foto: Colprensa

Más allá de que Gómez mostrara su descontento con un hincha que lo venía insultando en el ingreso al estadio, al DT no le gustaron varios cuestionamientos de los periodistas en dicha atención a medios. Han sido críticos por lo que ven, además de que el equipo no suma su primer triunfo.

El enojo de Gabriel Fuentes y Hernán Darío Gómez

La rueda de prensa, sin duda, ha sido caracterizada como una de las más tensas en lo corrido del año y, además, en el tiempo reciente del FPC. Más allá de ese disgusto de la prensa, el sentimiento fue recíproco por el técnico y el jugador que asistió allí: Gabriel Fuentes, quien regresó este semestre tras su periplo en el balompié español.

Después de que las preguntas se tornaran más incómodas hacia el ‘Bolillo’ Gómez por su paso de Junior, hasta afirmar que existe una campaña en su contra y que si se sentía cansado al mando del club, esto provocó el enojo de Fuentes, quien salió a defender a su equipo.

“¿Tú viste el partido?”, inició su intervención, contragolpeando a un periodista que no le gustó en lo absoluto esa presentación de Junior ante Pasto. De ahí prosiguió su relato en son de indignación.

“Yo pregunto: ¿aquí hay algún paisa u otra persona de Barranquilla? La pregunta que nos hacen es como si nos quisieran terminar de hundir”, declaró Fuentes, quien se ganó el enojo y las recriminaciones de dichos comunicadores.

El cuadro barranquillero sigue sin ganar en la Liga Betplay | Foto: Dimayor

“Pero entonces, como yo no me puedo comparar contigo, tú nos tiras a nosotros, pero no podemos preguntarles. Pero si son hinchas, es lo mejor que pueden hacer. Es que si tú te das cuenta, en vez de protegernos como equipo (…) La pregunta que me hiciste es una cosa de locos”, mencionaba Gabriel Fuentes en medio de tantas quejas.

Los ánimos empezaron a tornarse muy caldeados, hasta el punto de que el ‘Bolillo’ tuvo que intervenir. Después de otra pregunta, ya el técnico estalló contra todos y dejó entrever ese desgaste entre la relación equipo-periodistas.

“¿Es bien hecho ese cartel? Ese cartel farsante (amenazas contra él). Saque conclusiones, hombre. Nosotros venimos aquí a una rueda de prensa, ya les hablé del porqué no ganamos, los problemas y dificultades que tiene el equipo. El hombre pregunta que entonces qué vamos a hacer, si todos los equipos juegan lo mismo, si el equipo no juega rápido (…) Hay un montón de cosas que ya hemos hablado y les expliqué, pero si me empiezan a preguntar otra cosa, no. El ambiente está pesado, de aquí para allá y de allá para acá. Está pesado porque no se gana”, indicó el estratega.