¿Se va ‘Bolillo’? Junior aumentó su crisis en liga al ceder en su casa con Pasto

Este sábado, el Junior de Barranquilla volvió a decepcionar a su hinchada al empatar en su casa con el Deportivo Pasto. El conjunto tiburón no logró descifrar el planteamiento defensivo del equipo rival y sumó un nuevo partido sin conocer la victoria en la presente temporada.

Bajo este panorama, el técnico ‘Bolillo’ Gómez salió nuevamente abucheado por su gente que pidió su salida de manera furiosa. En el balance, Junior suma tres empates y dos derrotas en el certamen. A mitad de semana recibirá a Cúcuta, por la Copa BetPlay, donde tiene la llave en contra tras perder en la ida 4-3.

¿Se va? La continuidad del entrenador queda en el limbo.

Bolillo Gómez, DT de Junior | Foto: Dimayor

Las palabras del Bolillo

Tras el encuentro por la quinta fecha, el Bolillo se mostró realmente molesto por lo ocurrido en el duelo con Pasto y dijo: “En esta situación tienes la opción clara y no la metemos, uno con un gol gana. No la metemos. El equipo pierde la tranquilidad porque no gana”.

La paciencia poco a poco se va agotando en Junior, pues ya con cinco fechas sin ganar, eso, sin contar el partido de la copa. “Los muchachos calentaron y les gritaron ‘se van todos…’, esas energías son difíciles, a veces pienso que es personal, porque llegue acá y me tocó tomar decisiones y las tomé y limpiamos el camerino de Junior”.

Y agregó: “no ganamos, entonces me cobran, es personal. Los futbolistas sienten que no hay apoyo al técnico. Uno tiene que pensar, tengo que conversar con los directivos porque no sabe uno si tiene que llegar otro man que no tome decisiones como me tocó a mí. El ambiente es demasiado pesado. A mí el canto de las hinchadas… se portaron hasta bien y apoyaron. Pero después entraron en la impaciencia que nosotros tenemos. Es duro el ambiente”.

El entrenador dio la cara sobre los gestos obscenos que hizo a un hincha. “Un man que me irrespeta, gritando de todo, respondo. Me bajo del bus y me insultan. El cartel ‘farsante’, ¿de dónde viene esa palabra? Saque conclusiones. El ambiente está pesado entre ustedes y nosotros. ¿Tengo que aguantar los insultos, las pancartas? Yo voy también con papa y yuca, yo reacciono”.

Bolillo Gómez y su polémico gesto a la hinchada de Junior. | Foto: Captura de pantalla @LuisngelCarri16

No obstante, Gómez no fue el único en quedarse callado sobre el mal momento del club, su acompañante, Gabriel Fuentes también explotó: “Cada pregunta que nos hacen... pregunto, ¿aquí hay paisas o gente de afuera? Porque es como si nos quisieran terminar de hundir... Tú nos tiras... Si son hinchas es lo mejor que pueden hacer...”.

En la próxima fecha, Junior visitará Bogotá para medirse con La Equidad, equipo que se ubica en los primeros lugares de la tabla.

Junior vs Pasto | Foto: Colprensa