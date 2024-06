Confirman regreso de Sebastián Villa al fútbol de Argentina: este será su nuevo equipo

Cabe recordar que, en su momento, el club xeneize apartó a Villa del plantel en el marco de los problemas legales que afrontó por cuenta de denuncias en su contra por supuesto abuso sexual. Sin embargo, no formalizó oportunamente su desvinculación.

“Sebastián Villa se ofreció para jugar en Atlético Nacional. Todo depende del ok de Fermani y Repetto” , fue una de las versiones que surgió en Medellín para empezar a ilusionar a los aficionados con una contratación que daría un salto de calidad al plantel de cara al 2024-II.

No obstante, a pesar de los rumores, desde la institución verdolaga no se ha conocido hasta el momento ninguna propuesta formal. En tal virtud, no habría acercamiento alguno entre Sebastián Villa y el verde de la montaña.