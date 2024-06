Regreso de Sebastián Villa al fútbol argentino estaría cerca: filtran “acuerdo verbal” con el que sería su nuevo club

De ser ciertos los rumores, el extremo colombiano estaría regresando a Argentina un año después de su complicada salida de Boca Juniors. Vale recordar que, en su momento, el club xeneize apartó a Villa del plantel en el marco de los problemas legales que afrontó por cuenta de denuncias en su contra por supuesto abuso sexual. Sin embargo, no formalizó oportunamente su desvinculación.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Sebastián Villa se ofreció para jugar en Atlético Nacional. Todo depende del ok de Fermani y Repetto” , fue una de las versiones que surgió en Medellín para empezar a ilusionar a los aficionados con una contratación que daría un salto de calidad al plantel de cara al 2024-II.

No obstante, a pesar de los rumores, desde la institución verdolaga no se ha conocido hasta el momento ninguna propuesta formal. En tal virtud, no habría acercamiento alguno entre Sebastián Villa y el verde de la montaña.