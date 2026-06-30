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Ideam revela cómo estará el clima: estas serán las regiones con lluvias intensas en las próximas 24 horas

Pronóstico del clima en Colombia: fuertes lluvias y altas temperaturas en las próximas 24 horas.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

30 de junio de 2026 a las 6:36 a. m.
La capital tendrá una mañana seca, pero en la tarde se esperan lluvias ligeras en varios sectores, con una temperatura máxima de 19 °C.
La capital tendrá una mañana seca, pero en la tarde se esperan lluvias ligeras en varios sectores, con una temperatura máxima de 19 °C. Foto: Getty Images

El Ideam prevé fuertes precipitaciones en varias regiones del país, mientras que otras zonas registrarán altas temperaturas y sensación térmica elevada.

El Ideam emitió una alerta confirmando condiciones propias del fenómeno de El Niño. Max Henríquez dice que el Amazonas es una de las regiones que más le preocupa.
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Lluvias intensas y calor marcarán el pronóstico del tiempo en Colombia

El pronóstico indica que las lluvias más importantes durante las próximas 24 horas se concentrarán en el occidente, oriente y sur de Colombia.

Habrá un mayor impacto en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía, el sur del Caribe y el norte de la región Andina.

En contraste, el norte del Caribe y el centro de la región andina tendrán predominio de tiempo seco o lloviznas aisladas.

En la región Caribe, las precipitaciones se concentrarán en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y el sur de Magdalena, especialmente durante la noche y la madrugada.

La región Pacífica registrará lluvias moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el occidente de Nariño, con mayor intensidad entre la tarde y la madrugada.

Para la región andina, los mayores acumulados se esperan en Antioquia, Santander, sur de Norte de Santander, y Boyacá.

También se presentará este clima en el suroriente de Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Caldas, occidente del Tolima y sur del Huila, principalmente en horas de la tarde y la noche.

En la Orinoquía y la Amazonía persistirá la abundante nubosidad con lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina solo se prevén lluvias ligeras durante la noche y la madrugada.

Además, se esperan temperaturas máximas superiores a lo habitual para junio en el norte y centro de la región Caribe y en sectores de la cuenca media del río Magdalena.

Estas condiciones, sumadas a la alta humedad, podrían generar una elevada sensación térmica durante la tarde en el norte del Caribe y el centro de la región Andina.

Bogotá tendrá una jornada con aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias en varias localidades de la capital.
El pronóstico del Ideam indica que Bogotá tendrá una mañana con tiempo seco y lluvias ligeras durante la tarde, especialmente en el occidente y sur de la ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Subtítulo: Así será el clima en las principales ciudades de Colombia

Bogotá: la mañana estará marcada por tiempo seco y cielo entre parcialmente nublado y nublado.

Durante la tarde aumentará la nubosidad, con lluvias ligeras principalmente en el occidente y sur de la ciudad.

En el resto de la capital podrían presentarse lloviznas aisladas.

Para la noche se espera una disminución de las lluvias y el regreso de condiciones mayormente secas. La temperatura máxima será de 19 °C.

Barranquilla: jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco y temperatura máxima de 34 °C.

Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, sin lluvias significativas, con una temperatura máxima de 35 °C.

Bucaramanga: cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras durante la tarde y la noche. Temperatura máxima de 29 °C.

Medellín: predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 28 °C.

Tunja: cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras durante el día. Temperatura máxima de 19 °C.

Cali: mañana con tiempo seco y cielo mayormente nublado; en la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras. Temperatura máxima de 31 °C.

Popayán: cielo parcialmente nublado con tiempo seco en la mañana y probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 26 °C.