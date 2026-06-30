Pronóstico del clima en Colombia: fuertes lluvias y altas temperaturas en las próximas 24 horas.

El Ideam prevé fuertes precipitaciones en varias regiones del país, mientras que otras zonas registrarán altas temperaturas y sensación térmica elevada.

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Lluvias intensas y calor marcarán el pronóstico del tiempo en Colombia

El pronóstico indica que las lluvias más importantes durante las próximas 24 horas se concentrarán en el occidente, oriente y sur de Colombia.

Habrá un mayor impacto en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía, el sur del Caribe y el norte de la región Andina.

En contraste, el norte del Caribe y el centro de la región andina tendrán predominio de tiempo seco o lloviznas aisladas.

En la región Caribe, las precipitaciones se concentrarán en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y el sur de Magdalena, especialmente durante la noche y la madrugada.

La región Pacífica registrará lluvias moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el occidente de Nariño, con mayor intensidad entre la tarde y la madrugada.

Para la región andina, los mayores acumulados se esperan en Antioquia, Santander, sur de Norte de Santander, y Boyacá.

También se presentará este clima en el suroriente de Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Caldas, occidente del Tolima y sur del Huila, principalmente en horas de la tarde y la noche.

En la Orinoquía y la Amazonía persistirá la abundante nubosidad con lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina solo se prevén lluvias ligeras durante la noche y la madrugada.

Además, se esperan temperaturas máximas superiores a lo habitual para junio en el norte y centro de la región Caribe y en sectores de la cuenca media del río Magdalena.

Estas condiciones, sumadas a la alta humedad, podrían generar una elevada sensación térmica durante la tarde en el norte del Caribe y el centro de la región Andina.

El pronóstico del Ideam indica que Bogotá tendrá una mañana con tiempo seco y lluvias ligeras durante la tarde, especialmente en el occidente y sur de la ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Subtítulo: Así será el clima en las principales ciudades de Colombia

Bogotá: la mañana estará marcada por tiempo seco y cielo entre parcialmente nublado y nublado.

Durante la tarde aumentará la nubosidad, con lluvias ligeras principalmente en el occidente y sur de la ciudad.

En el resto de la capital podrían presentarse lloviznas aisladas.

Para la noche se espera una disminución de las lluvias y el regreso de condiciones mayormente secas. La temperatura máxima será de 19 °C.

Barranquilla: jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco y temperatura máxima de 34 °C.

Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, sin lluvias significativas, con una temperatura máxima de 35 °C.

Bucaramanga: cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras durante la tarde y la noche. Temperatura máxima de 29 °C.

Medellín: predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en la tarde y la noche. Temperatura máxima de 28 °C.

Tunja: cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras durante el día. Temperatura máxima de 19 °C.

Cali: mañana con tiempo seco y cielo mayormente nublado; en la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras. Temperatura máxima de 31 °C.

Popayán: cielo parcialmente nublado con tiempo seco en la mañana y probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 26 °C.