El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este miércoles 1 de julio se espera una reducción relativa de la nubosidad y las lluvias en comparación con el 30 de junio.

Sin embargo, varias regiones del país continuarán registrando precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche.

Así estará el clima en Colombia para la semana del 30 de junio al 3 de julio: reporte del Ideam

Pronóstico del Ideam para el clima en Colombia este miércoles

Aunque las lluvias disminuirán frente a la jornada anterior, el Ideam prevé cielos entre parcial y mayormente nublados.

Las precipitaciones se concentrarán en el Pacífico, el norte de la región Andina, el sur del Caribe, la Orinoquía y la Amazonía.

En la región Caribe se esperan lluvias ligeras a moderadas sobre el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, además del flanco occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En contraste, gran parte de Atlántico, La Guajira, Magdalena y Cesar tendrá condiciones mayormente secas.

La región Pacífica continuará con el mayor volumen de lluvias del país.

El pronóstico indica precipitaciones moderadas a fuertes en Chocó y en sectores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la tarde y la noche.

En la región Andina, la mañana estará marcada por tiempo seco en gran parte del territorio.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias en sectores de Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander.

La Orinoquía también registrará lluvias moderadas a localmente fuertes en áreas del piedemonte de Meta, Casanare y Arauca, así como en el centro de Vichada.

Los mayores acumulados se esperan hacia el final de la tarde y durante la noche.

En la Amazonía se pronostican precipitaciones sobre Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía y el norte de Amazonas.

En Vaupés y el sur de Amazonas se prevén lluvias de menor intensidad e intermitentes.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá nubosidad variable, con posibilidad de lluvias ligeras durante la mañana y la noche, especialmente en el área marítima ubicada al sur del archipiélago.

El Ideam prevé que este miércoles continúen las temperaturas máximas cercanas o superiores a los valores habituales en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, el norte de Chocó y Antioquia.

La entidad también advirtió que la combinación de calor y alta humedad favorecerá sensaciones térmicas elevadas durante la tarde.

Esto se presentará en gran parte del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y sectores del litoral Pacífico y del valle del río Magdalena.

Así estará el clima en Colombia para la semana del 30 de junio al 3 de julio: reporte del Ideam Foto: Getty Images

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia este miércoles

Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 35 °C.

Cartagena: se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado y sin lluvias significativas. Temperatura máxima: 34 °C.

Bucaramanga: cielo parcialmente nublado. Durante la noche podrían presentarse lloviznas y lluvias ligeras intermitentes. Temperatura máxima: 30 °C.

Medellín: predominará el tiempo seco con nubosidad variada. No se descartan lloviznas aisladas en horas de la noche. Temperatura máxima: 32 °C.

Tunja: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la jornada. Temperatura máxima: 19 °C.

Cali: se prevén cielos parcialmente nublados y probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima: 32 °C.

Popayán: la mañana será mayormente seca con cielo parcialmente nublado. En la tarde podrían registrarse lloviznas y lluvias ligeras. Temperatura máxima: 26 °C.

Bogotá: durante la mañana y la mayor parte de la tarde predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.

El Ideam y el Idiger no descartan lloviznas o lluvias ligeras en las localidades de Suba y Engativá durante la tarde. En la noche continuará el predominio del tiempo seco. Temperatura máxima estimada: 20 °C.