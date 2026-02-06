Posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20: pálido debut de Colombia ante Chile

Debutó la Selección Colombia Femenina Sub-20, este viernes 6 de febrero, en el Sudamericano de la categoría. La Tricolor empató a cero goles con chile, por la segunda fecha del grupo A en la competencia.

Al ser un grupo integrado por cinco selecciones, hay una que descansa por fecha. Colombia lo hizo en la primera, ahora en esta segunda lo hizo Venezuela. Eso hace que la tabla de posiciones sea movida siempre.

Luis Agudelo, guardameta de la Selección Femenina Sub-20. Foto: Prensa FCF.

Tabla de posiciones en el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 20

Paraguay | 4 PTS | +4 DG | 2 PJ Venezuela | 3 PTS | +2 DG | 1 PJ Colombia | 1 PTS | 0 DG + 1 PJ Uruguay | 1 PTS | -2 DG | 2 PJ Chile | 1 PTS | -4 DG | 2 PJ

Colombia empata y ya piensa en Venezuela

Atrás queda el empate de la Selección Colombia este viernes. Dicho 0-0 se llevó a cabo en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay, país que acoge la competencia.

Colombia ya piensa en su próximo rival: Venezuela. Será un duelo interesante, y más porque la vinotinto viene de vencer a Uruguay por 2-0 en su debut del Sudamericano Sub-20.

Respecto al empate a cero este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol escribió: “El equipo dirigido por el profesor Carlos Paniagua mostró orden táctico y carácter en un partido cerrado, con escasas opciones claras de gol y mucho roce en la mitad del campo. Colombia generó aproximaciones importantes a través de la velocidad por las bandas y algunas acciones individuales, manteniendo siempre la solidez defensiva ante una Selección chilena que buscó protagonismo durante varios pasajes del encuentro”.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 ya piensa en Venezuela. Foto: Prensa FCF.

Y, con respecto al próximo partido ante Venezuela, añadieron: “Este primer punto representa una base sobre la cual seguir construyendo en el campeonato. El cuerpo técnico y el grupo de jugadoras ya trabajan en los ajustes necesarios de cara al próximo compromiso frente a Venezuela, programado para el 8 de febrero”.