Supuesta hija de Dayro Moreno volvió a hablar del futbolista y generó polémica; destapó sus verdaderas intenciones

Dayro Moreno es un futbolista tolimense, reconocido por su talento con el balón y su desempeño en la cancha. Ha jugado en diferentes clubes nacionales como Junior, Millonarios, y Once Caldas, así como en la Selección Colombia, donde debuta como delantero.

Su convocatoria en el equipo cafetero para jugar en las últimas eliminatorias captó la atención mediática de los seguidores que le demostraron su cariño y admiración a través de las redes sociales.

Sin embargo, el deportista volvió a ser foco de reacciones luego de que una joven compartiera en su cuenta de Tiktok una fotografías y mensajes en los que afirmaba que tenía un vínculo cercano con Dayro.

“Él sabe que soy su hija, pero nunca estuvo para mí ni en mi infancia ni en mi adolescencia. Mi papá Dayro Moreno fue el primer hombre que me falló”, escribió en una de sus publicaciones.

La joven, quien aparece como Natalia Moreno en su perfil de Tiktok y en la que tiene más de cuatro mil seguidores, desató todo tipo de reacciones por parte de los usuarios e internautas.

Natalia Moreno asegura que es hija de Dayro Moreno. | Foto: TikTok @nathalimoreno778 / Montaje SEMANA

El contenido se ha vuelto tendencia y aunque el jugador no se ha pronunciado ni ha emitido algún comunicado frente al tema, la streamer concedió una entrevista en exclusiva en donde se volvió a referir al colombiano.

“Yo siempre era la que le buscaba la conversación. Yo siempre era la que le dejaba un mensaje”, aseguró. Haciendo referencia a que no ha sentido ese mismo cariño por parte del delantero como por Shantal y Salomé, y que, por el contrario, ella siempre era la que le insistía en escribirle.

“Para mis 15 él nunca estuvo y de verdad hubiera querido que él estuviera presente, como toda hija que quiere que su papá baile con usted”(sic), agregó Natalia, explicando que no había hecho pública la supuesta revelación para que no lo vean mal.

La joven añadió que enfatiza mucho en el amor de padre, porque le gustaría tener una buena relación con Dayro y que la incluyera en sus planes, como los partidos que jugó hace poco con la Selección.

“No lo hago por dinero porque gracias a Dios he salido adelante sola con mi trabajo, con lo que yo hago con mi mamá”, agregó, enfatizando que lo único que le gustaría es que estuviera más presente porque antes no lo estuvo.