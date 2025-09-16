Dayro Moreno se ha ubicado en el centro de varias noticias y publicaciones en plataformas digitales, debido al cariño que le han tomado los colombianos por su desarrollo en el fútbol. Su desempeño en la cancha, en especial con el Once Caldas, lo llevó a quedar como una figura reconocida y admirada de la industria nacional.

Tras su reciente llamado para jugar con la Selección Colombia, el futbolista fue foco de reacciones en redes sociales por a una situación que rodeaba su realidad íntima y personal. Según se detalló, el famoso terminó involucrado en una polémica, debido a unas declaraciones que salieron a la luz.

Dayro Moreno en su regreso a Once Caldas, tras jugar con Selección Colombia. | Foto: Prensa Once Caldas.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una cuenta de TikTok, una joven asegura que es hija de Dayro Moreno, además de que lo señala por haberla abandonado desde que era pequeña. Natalia Moreno, como se identifica en plataformas digitales, indicó que había un vínculo con el reconocido jugador.

En los contenidos, que rápidamente se hicieron virales, la mujer afirma que tenía recuerdos, entre fotos y videos, con el goleador, pues era lo único que le quedaba antes la ausencia paterna. Sus palabras apuntan a que él nunca la reconoció como hija, por lo que consideraba que él le había fallado.

En uno de los post, la joven indicó que él sabía esto, pero no hubo presencia en su niñez y adolescencia. A eso le agregó que dichas imágenes eran la muestra de cómo pasó todo.

“Él sabe que soy su hija, pero nunca estuvo para mí ni en mi infancia ni en mi adolescencia. Mi papá Dayro Moreno fue el primer hombre que me falló”, escribió en uno de sus contenidos.

Natalia Moreno asegura que es hija de Dayro Moreno. | Foto: TikTok @nathalimoreno778 / Montaje SEMANA

En uno de los textos que subió, la joven puntualizó que uno de los instantes en que más dolor sintió fue cuando el famoso la negó en una entrevista.

“Sigo viva, pero una parte de mí se murió el día que me di cuenta de que mi papá me negó en una entrevista y la gente solo me preguntaba el porqué y aun así mi corazón decía que todo era mentiras”, comentó.

Natalia Moreno asegura que es hija de Dayro Moreno. | Foto: TikTok @nathalimoreno778

Aunque la polémica se armó en escenarios como TikTok, Dayro Moreno no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha emitido alguna especie de comunicado. Esto ha llevado que más de uno cuestione la situación, indicando que puede tratarse de una mentira de la joven, o de una verdad que no había revelado el colombiano.