Con el nombre de Dayro Moreno se armó un movimiento en Colombia.

A sus 40 años, el goleador venía marcando por montones y pedía pista en el equipo nacional que dirige Néstor Lorenzo.

Por diversos motivos, el argentino no lo tenía en cuenta, pero luego de verle haciendo cosas extraordinarias a nivel internacional con Once Caldas, cambió de parecer.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia | Foto: Getty Images

Para las pasadas dos fechas de las eliminatorias mundialistas ante Bolivia y Venezuela, el atacante fue citado.

Fue un momento que unió a la nación, pues se había cumplido el deseo de todo el país.

Este 16 de septiembre, nuevamente se ha dado la oportunidad de que el FPC se junte; esta vez para desearle años de vida y salud a Dayro por su cumpleaños.

En cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol, estos iniciaron los saludos al atacante.

¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯 𝙘𝙪𝙢𝙥𝙡𝙚𝙖𝙣̃𝙤𝙨 𝘿𝙖𝙮𝙧𝙤! 🥳



𝙎𝙖𝙡𝙪𝙙𝙖 a nuestro 𝙙𝙚𝙡𝙖𝙣𝙩𝙚𝙧𝙤 ⬇️ pic.twitter.com/1onZJJjFuM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 16, 2025

“¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯 𝙘𝙪𝙢𝙥𝙡𝙚𝙖𝙣̃𝙤𝙨 𝘿𝙖𝙮𝙧𝙤! 𝙎𝙖𝙡𝙪𝙙𝙖 a nuestro 𝙙𝙚𝙡𝙖𝙣𝙩𝙚𝙧𝙤“, escribieron junto a un diseño exclusivo para el atacante de moda en el país.

Dicho mensaje para Moreno se hizo viral en pocos minutos, al punto que llegó a tener más de 1.000 reacciones en menos de 10 minutos.

A su vez quedaron alojados comentarios para el nacido en Chicoral, que dan cuenta del cariño que le tiene la gente al experimentado ariete nacional.

“Goleador histórico en el FPC, goleador histórico en copas internacionales. Levantó a los dos 9 de la selección e hizo que volvieran al gol. EL BENDITO DAYRO MORENO”, dijo uno aficionado.

Se espera que con el paso de las horas por la acogida que ha tenido Dayro durante los últimos días, las reacciones y otros saludos se hagan protagonistas en redes sociales.

Celebración por lo alto en Once Caldas

Dayro Moreno no se raja a la hora de las celebraciones; es más, hasta se podría decir que es un hombre de excesos, pero que la pasa bien, no hay duda.

En la previa de lo que sería su cumpleaños 40, el atacante tuvo un compartir con sus compañeros de club, quienes le grabaron sumamente feliz.

🔥 Así fue la celebración del cumpleaños de 🇨🇴 Dayro Moreno en la concentración del club Once Caldas.



¡El mejor JUGADOR que ha dado este país!



🥃¡FELICES 40 AÑOS GOLEADOR! 🎉 pic.twitter.com/zK1ipe6t0t — Saque Amargo (@SaqueAmargoX) September 15, 2025

Bañado casi que de pies a cabeza en pastel, el futbolista se dio el gusto de disfrutar en la previa del partido del fin de semana pasado ante Envigado.

En cierto momento de la grabación se le vio pedir que le lanzaran un balón de pastillaje que tenía la torta, para cabecearlo y celebrar como un gol.

Después de eso, otras grabaciones se dieron en redes sociales, donde también se le vio bailar tras la aparición de un mariachi en la concentración del cuadro blanco.

Buen ambiente para Copa Sudamericana

Esto que viene pasando Dayro es beneficioso tanto para él, como para Once Caldas, quienes afrontar en próximos días el importante reto de Copa Sudamericana.

Once Caldas vs. Independiente del Valle por los cuartos de final de Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

Ante Independiente del Valle, de Ecuador, el conjunto colombiano emprenderá la disputa de los cuartos de final.