Independiente del Valle vs Once Caldas: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Todo lo que tienes que saber en la previa de Independiente del Valle vs Once Caldas. El duelo, a disputarse en el estadio Banco Guayaquil el miércoles 17 de septiembre, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Piero Maza Gómez.

14 de septiembre de 2025, 2:28 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Ind. del Valle se enfrenta ante el Tricolor el miércoles 17 de septiembre por la llave 4 de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Banco Guayaquil, a las 19:30 horas.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: Once Caldas 1 vs Millonarios 0 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Once Caldas 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 2 vs Once Caldas 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 1 vs Unión Española 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 2 vs GV San José 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Once Caldas 3 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Once Caldas 4 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Once Caldas 1 vs Huracán 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Huracán 1 vs Once Caldas 3 (19 de agosto)

Horario Independiente del Valle y Once Caldas, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

