A Valentina Taguado la acusan de falta de “humildad” por sus trabajos y da fuerte respuesta: “La vida es muy corta para aguantar”

La reconocida locutora respondió a detalle la pregunta de uno de sus seguidores sobre el fin de sus trabajos.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

5 de febrero de 2026, 2:06 p. m.
Valentina Taguado respondió a quienes le dicen que ha perdido la humildad.
Valentina Taguado respondió a quienes le dicen que ha perdido la humildad.

En los últimos meses, el nombre de Valentina Taguado ha sonado con más fuerza en el mundo del entretenimiento, en gran parte por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, el reality de cocina más visto del país, donde logró ganarse el cariño del público y convertirse en una de las concursantes favoritas.

Valentina Taguado se pronunció tras final de ‘Qué hay pa’ dañar’, de RCN, y soltó detalle: “Tampoco nos interesa serlo”

Sin embargo, su paso por el programa no fue lo único que dio de qué hablar. Al mismo tiempo, se conoció su salida de Impresentables, de Los 40 que la impulsó a la fama y que compartía con Pipe Flórez y Roberto Cardona, con quienes siempre mostró una relación cercana y buena química al aire.

A esto se sumó otra despedida: Valentina también dejó el programa ¿Qué hay pa’ dañar? de RCN, donde trabajaba junto a los comediantes Johanna Velandia y Hassam, con quien tuvo a lo último algunos cruces de palabras.

Valentina Taguado estuvo en una emisora radial colombiana, pero no como locutora.
Valentina Taguado estuvo en una emisora radial colombiana, pero no como locutora.

Valentina Taguado habló sobre las salidas de varios trabajos

Recientemente, la locutora recibió la pregunta de un seguidor a través de las historias de Instagram, acerca de si consideraba que tantas salidas habían afectado su humildad.

Manteniéndose fiel a lo que ella es y a su personalidad, Valentina respondió de manera directa y sin rodeos.

“¿Qué piensas de lo que dicen de tus salidas de los programas... que has perdido humildad?“, preguntó el seguidor.

Valentina Taguado contó anécdota que vivió en 'MasterChef Celebrity'.
Valentina Taguado

Iniciando la respuesta, Valentina afirmó que no ve relación entre una cosa y otra, y confirmó que lo único que ella tiene claro es que tiene muy claro lo que permite y lo que no.

“Alguien me enseñó que a las empresas no les gusta que la gente se vaya, pero no les molesta sacar gente (cosa que puede pasar por diversas razones). No sé qué tiene que ver eso con la ‘humildad’, solo tengo muy claros mis ‘no negociables’”, escribió inicialmente en su historia.

Además, añadió que ella resalta la felicidad que ha sentido en sus trabajos: “Aunque he sido muy feliz y he estado con personas que amo, todos buscamos nuestro rumbo y no le veo nada malo a eso”.

Valentina Taguado respondió a pregunta de si ha perdido la humildad por las salidas de sus trabajos.
Valentina Taguado respondió a pregunta de si ha perdido la humildad por las salidas de sus trabajos.

Para dar más claridad en su respuesta, aseguró que sus salidas no han sido en vano ni por capricho sino por cosas que realmente pesaban.

“Ahora! Muchos opinan sin saber y está bien, aunque la libre expresión no se trate de difamar. Yo me he ido de trabajos por acciones muy densas”.

“No hablo solo de medios. Yo he sido mesera, administradora, he trasteado cajas, he trabajado en bodegas, he presentado, he actuado, he hecho de todo. Me he quedado donde he sido feliz y le he huido a las injusticias”, agregó.

Por último dijo: “Yo no me quedo donde no soy feliz. La vida es muy corta para ‘aguantar’ solo porque lo tengamos normalizado”.

