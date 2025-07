J Balvin rompió esquemas con su nuevo álbum ‘Mixteip’; sorprendió al cantar junto a leyenda de la salsa

“Hermano, el amor no es siempre lo que parece. A veces, hay que vivir, y a veces hay que sufrir”, narra, guiando a los oyentes hacia una nueva dimensión rítmica que invita tanto al movimiento como a la reflexión.

Desde la hipnótica “No Te Olvido” hasta el trap de “St Tropez”, J Balvin se mueve con propósito, actitud y una autoridad inconfundible. Y con “¿Dónde Está Jose?” cerrando el proyecto, Mixteip no deja lugar a dudas: esto no es solo un lanzamiento. Es una declaración.