Gilberto Santa Rosa, obligado a cancelar conciertos en Colombia por problema de visas; afectó a su equipo de 28 personas

Gilberto Santa Rosa, más conocido en la industria musical como El caballero de la salsa, es uno de los cantantes más reconocidos de este género que este fin de semana tenía varios compromisos en Colombia, que no se pudieron cumplir debido a un delicado problema de documentación.

Según se dio a conocer, el artista se vio en la obligación de cancelar todas sus presentaciones por complejidades ocurridas con las visas de trabajo, pues no fueron gestionadas de forma correcta por los intermediarios.

Gilberto Santa Rosa, famoso cantante de salsa. | Foto: WireImage

El caballero de la salsa debía presentarse en Mompox y Cartagena para en el marco del Festival de Jazz, pero a través de un comunicado informaron que las visas de trabajo que se solicitaron (a través de una empresa que funcionó como intermediaria), fueron negadas al no ser gestionadas de manera correcta.

“GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas de Gilberto Santa Rosa, fue informada de que las visas de trabajo para el artista y su equipo (las cuales fueron solicitadas y tramitadas por una empresa nacional que fungió como intermediaria) no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno y, por consiguiente, fueron negadas”, se lee en el comunicado.

De igual forma, en el mismo documento, expusieron que este trámite le fue negado a 28 personas (la totalidad del equipo del famoso cantante).

“La decisión, acatada por Gilberto Santa Rosa y todo el equipo compuesto en su totalidad por 28 personas, nos lleva a cancelar nuestra participación de este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en Festijazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena”, informaron.

A manera de resignación, el equipo encargado de Gilberto Santa Rosa lamentó lo sucedido, y ofreció agradecimientos a las autoridades y los mandatarios por el apoyo. Además, manifestaron el gusto de volver “muy pronto a Colombia”.

“GSR Management LLC agradece al gobernador de Bolívar, la Timba y Moys Productions, así como al Gobierno de Colombia por todo el apoyo a lo largo de los años, y esperamos que Gilberto Santa Rosa pueda regresar muy pronto al hermano país”, señalan.

Esta situación, como era de esperarse, causó la reacción de muchas personas que anhelaban ver al Caballero de la salsa en Colombia.