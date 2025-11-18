Los 10 mejores estrenos de Netflix en diciembre: estás son las producciones que llegan a Colombia

Para el mes de diciembre, Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes de la actualidad, agregará nuevas producciones dentro de su catálogo. Esto con el fin de fidelizar a su audiencia y presentar más opciones para cada una de las categorías disponibles.

En esta ocasión, se compartirán nuevas temporadas de algunas de las series más exitosas de los últimos años, teniendo continuidad con historias y personas que han cautivado al público.

Estas son las películas más vistas de Netflix en Colombia. | Foto: Tomada de Netflix / Getty Images

1. Troll 2

La secuela del largometraje nórdico llega como uno de los estrenos más fuertes del mes. Promete ampliar el universo mitológico que cautivó al público, pero con un enfoque más oscuro.

Se espera que la película continúe explorando la historia escandinava junto a una mezcla de acción y efectos especiales.

2. The Abandons

La aclamada serie regresa con nuevos episodios cargados de drama familiar y luchas por el poder en la frontera estadounidense. La producción ha sido destacada por su tono crudo y realista, elementos que se mantienen en su nueva versión.

3. Blood Coast – Temporada 2

La historia policial ambientada en Marsella narra varios sucesos de corrupción y enfrentamientos callejeros. La parte dos profundiza en el conflicto entre pandillas y autoridades, mientras nuevos personajes se enfrentan por el control de la ciudad.

4. Accidente - 2 temporada

La producción con elenco colombiano muestra las consecuencias generadas por un accidente ocurrido en una fiesta infantil, en donde un castillo inflable sale volando, causa la muerte de varios niños y la desaparición de otro.

5. Man vs. Baby

Esta comedia es una de las opciones de la plataforma de streaming para la categoría familiar en diciembre. Su humor cotidiano y relacionado con la paternidad han conectado con audiencias en varios rincones del mundo.

6. Home for Christmas – Temporada 3

La serie noruega regresa con una tercera temporada que promete resolver la historia de Johanne, combinando romance, humor y espíritu navideño.

7. Emily in Paris – Temporada 5

El fenómeno global vuelve con nuevos problemas laborales, triángulos amorosos y escenarios parisinos. La quinta temporada busca seguir conquistando al público con su estilo glamuroso y fresco.

8. Stranger Things – Temporada 5

Uno de los estrenos más esperados del año. La quinta temporada marcará el cierre del universo original, prometiendo un desenlace épico para la historia que definió a una generación de espectadores.

9. NFL Christmas Game Day

Una propuesta especial para los fanáticos del deporte: contenido exclusivo de la NFL con programación temática para el día de Navidad.

10. Ciudad de sombras