Suscribirse

Cultura

Los 10 mejores estrenos de Netflix en diciembre: estás son las producciones que llegan a Colombia

Para el último mes del año llegan nuevas opciones para cada uno de los usuarios de la aplicación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 1:08 a. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

Para el mes de diciembre, Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes de la actualidad, agregará nuevas producciones dentro de su catálogo. Esto con el fin de fidelizar a su audiencia y presentar más opciones para cada una de las categorías disponibles.

En esta ocasión, se compartirán nuevas temporadas de algunas de las series más exitosas de los últimos años, teniendo continuidad con historias y personas que han cautivado al público.

Estas son las películas más vistas de Netflix en Colombia.
Estas son las películas más vistas de Netflix en Colombia. | Foto: Tomada de Netflix / Getty Images

1. Troll 2

La secuela del largometraje nórdico llega como uno de los estrenos más fuertes del mes. Promete ampliar el universo mitológico que cautivó al público, pero con un enfoque más oscuro.

Se espera que la película continúe explorando la historia escandinava junto a una mezcla de acción y efectos especiales.

Troll 2 | Official Teaser | Netflix

2. The Abandons

La aclamada serie regresa con nuevos episodios cargados de drama familiar y luchas por el poder en la frontera estadounidense. La producción ha sido destacada por su tono crudo y realista, elementos que se mantienen en su nueva versión.

The Abandons | Official Trailer | Netflix

3. Blood Coast – Temporada 2

La historia policial ambientada en Marsella narra varios sucesos de corrupción y enfrentamientos callejeros. La parte dos profundiza en el conflicto entre pandillas y autoridades, mientras nuevos personajes se enfrentan por el control de la ciudad.

Blood Coast - Official Trailer | Netflix
Contexto: Orden cronológico para ver la saga del universo de Pennywise antes del más reciente lanzamiento “It: Welcome to Derry” en HBO Max

4. Accidente - 2 temporada

La producción con elenco colombiano muestra las consecuencias generadas por un accidente ocurrido en una fiesta infantil, en donde un castillo inflable sale volando, causa la muerte de varios niños y la desaparición de otro.

Accidente: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

5. Man vs. Baby

Esta comedia es una de las opciones de la plataforma de streaming para la categoría familiar en diciembre. Su humor cotidiano y relacionado con la paternidad han conectado con audiencias en varios rincones del mundo.

Man Vs Baby | Official Trailer | Netflix

6. Home for Christmas – Temporada 3

La serie noruega regresa con una tercera temporada que promete resolver la historia de Johanne, combinando romance, humor y espíritu navideño.

Home for Christmas: Season 3 | Official clip

7. Emily in Paris – Temporada 5

El fenómeno global vuelve con nuevos problemas laborales, triángulos amorosos y escenarios parisinos. La quinta temporada busca seguir conquistando al público con su estilo glamuroso y fresco.

Emily in Paris | Season 5 Official Teaser | Netflix
Contexto: Las 10 mejores películas de acción en Netflix que debería ver: reconocidos actores protagonizan estas producciones

8. Stranger Things – Temporada 5

Uno de los estrenos más esperados del año. La quinta temporada marcará el cierre del universo original, prometiendo un desenlace épico para la historia que definió a una generación de espectadores.

Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix

9. NFL Christmas Game Day

Una propuesta especial para los fanáticos del deporte: contenido exclusivo de la NFL con programación temática para el día de Navidad.

NFL Christmas Gameday | 2025 Official Trailer | Netflix

10. Ciudad de sombras

Este thriller cargado de misterio y crimen llega para quienes buscan historias más fuertes. Con una trama urbana y un enfoque en la investigación, la serie promete convertirse en una de las producciones favoritas del catálogo.

Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el hombre capturado por el presunto asesinato de Harold Aroca en Bogotá. “Debe pagar la máxima pena”

2. La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

3. Gobernación de Cundinamarca bajo la lupa; es demandada por aplicar descuentos en matrículas vehiculares

4. Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

5. Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixPelículasseriesDiciembre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.