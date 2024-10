Rigoberto Urán se despide del ciclismo: fecha, invitados y detalles del evento en el que dirá adiós

Ese reconocimiento le permitió transformarse en un exitoso empresario. Go Rigo Go se convirtió en una marca reconocida por los amantes del ciclismo, seguida por negocios fructíferos como El Café de Rigo, La Finca de Rigo, Grosería by Rigo o las bicicletas Uranium, diseñadas por él mismo basado en su larga experiencia en las carreteras de Europa.