Rigoberto Urán: el amargo adiós que le daría el Toro de Urrao al ciclismo

La Vuelta a España quedó marcada en el corazón de Rigo como la única de las tres grandes en la que no pudo hacer podio y, para rematar, terminó siendo el escenario de la despedida más amarga a una trayectoria llena de logros con los que puso la bandera del país en lo más alto del planeta.

Es sabido de sobra que el antioqueño no estaba peleando por la clasificación general en esta edición y sus objetivos reales pasaban por disputar una de las tantas etapas de montaña que contiene el recorrido de la ronda ibérica. No obstante, la noticia de su abandono llegó mucho antes de lo que le decían sus piernas.

Tras esa imagen bajando de la montaña en el bus del equipo estadounidense, Rigo no volvió a aparecer hasta unos días después, cuando subió un video a redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y confirmar a su estilo qué es lo que viene tras el final anticipado de la Vuelta a España.

“La verdad es que es una lesión muy sencilla, o sea que no hay que operar, no hay que volear cuchillo, no hay que meter tornillos, entonces va a curar rapidito”, arrancó. “Unas cinco semanas sin bicicleta y ya luego quedamos súper bien”.