Barcelona irrumpe en la continuidad de Xavi Hernández: brusco giro al futuro del club

“En un encuentro que se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el presidente Joan Laporta ha comunicado a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25″ , explicó el club en un comunicado.

Esta semana el técnico señaló las dificultades financieras del club que impedían reforzar al equipo , al contrario que sucedía en otros clubes de la élite europea, como el Real Madrid. Estos comentarios no gustaron a la directiva del club, según la prensa.

Reemplazo de Xavi en Barcelona

Inexplicablemente, un mes después de que en una rueda de prensa se había ratificado al exjugador para que siguiera en el cargo, ahora se le dice adiós al ciclo que, supuestamente, tenía la confianza por parte de las directivas. “Siempre que he apostado por la estabilidad, generalmente sale bien. Es una de las claves del éxito” , dijo en su momento el presidente, Joan Laporta.

A Xavi en su momento también se le había escuchado hablar, demostrando que su anhelo era mantenerse al frente del equipo: “Pienso que el proyecto no está acabado, pienso que tenemos muchas opciones de que el proyecto siga siendo ganador”.

Xavi Hernández acabó su ciclo en el Barcelona sin lograr lo que deseaba | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Los jugadores, que son parte muy importante de esta decisión (...) creen en todo esto y eso me ha hecho cambiar de opinión. Y, como rectificar es de sabios, aquí estamos”, completaba.

“No era un tema de ego, no era un tema de dinero, es un tema de club, yo quiero al Barça. Ayer le dije al presidente: ‘Me veo capaz, pienso que hay un proyecto, he hecho debutar a mucha gente joven, tengo la energía, tengo las ganas’”, indicaba en su momento sobre las dificultades que pasaron para tomar la decisión, que al final, no sirvió de nada.