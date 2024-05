Real Madrid toma decisión de última hora con Mbappé; contundente “no” a la estrella francesa

Y sobre este tema, en la Filarmónica de París, el futbolista que no seguirá en el París Saint Germain (PSG) reconfirmó su postura de participar en las justas olímpicas con el equipo de su país . Su deseo, su sueño es claro.

“Creo que tenemos que esperar. Ya no necesito decir mi intención, todo el mundo lo sabe. Creo que tenemos que dejar que las cosas sucedan. Después, como dije, estoy en una edad en la que sea cual sea la decisión, seré feliz”, expresó Kylian Mbappé en palabras recogidas por L’Equipe .

“Pero los Juegos Olímpicos son especiales, sobre todo en París. Cuando lo sepa, hablaré de ello. Pero no lo sé, no depende solo de mí. Hoy lo que quiero es terminar bien la temporada. Cuando alguien tenga un mensaje para enviarme, estaré allí para recibirlo ”, agregó el futbolista.

De acuerdo con Pablo Giralt y con DirecTV Sports Argentina, el Real Madrid, futuro equipo de Mbappé según diferentes medios europeos, le habría comunicado a Federación Francesa de Fútbol que no cedería al jugador para los Juegos Olímpicos .

Anuncia @lequipe que Real Madrid NO deja que Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos de París 😳 pic.twitter.com/SdofswfBhe

Palabras de Mbappé en su despedida oficial del PSG

“Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas”, indicó Mbappé.

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad, y el gran honor, de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y, claramente, crecer junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como persona, con toda la gloria y los errores que he cometido”, agregó.