Messi lanza indirecta a Colombia, España, Brasil y deja una advertencia en Argentina

En su última presentación, el Mago volvió a hacer lo suyo: Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina en Buenos Aires con gol, doblete de asistencias y una fiesta digna del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

‘Trapo’ sobre las Islas Malvinas reapareció en la despedida de Messi: así se vio en pleno himno argentino

Messi mueve fibras tras recordar a su padre en su despedida: llanto en el Monumental

Ovacionado y adorado por más de 80.000 personas que colmaron el estadio Monumental, el astro de 39 años de edad puso fin a más de dos décadas de carrera internacional al guiar la victoria 3-0 de la Albiceleste ante Benín. Fue un momento clave para los argentinos, sentimientos encontrados y nostalgia por el astro que dice adiós.

Considerado uno de los templos futbolísticos más grandes de Sudamérica, madriguera de River Plate, brindó una despedida emotiva, de lágrimas y fuegos artificiales, al hombre que regresó a Argentina a lo más alto del balompié, una cima que conquistó con el título del Mundial de Qatar 2022 y doblete de Copa América.

Finalizado el partido ante Benín, cayó el momento sublime y las palabras de Lionel Messi. En su intervención, con un Monumental en silencio, el volante recordó momentos vividos con el equipo argentino, lo que pasó en las semifinales contra Inglaterra en el Mundial 2026 y además lanzó una advertencia a sus compañeros en la Albiceleste.

El partido estuvo marcado por un hecho sin precedentes. Foto: X Selección de Argentina

Messi dijo que son muchos los rivales que quieren ver a la Selección Argentina mal y con malos resultados, incluyendo varios en el mismo país argentino. Sin duda, una indirecta para que sus compañeros la tengan en cuenta, pues Colombia (finalista de la Copa América), Brasil, España y demás rivales europeos quieren arrebatarle el reinado a esta potencia.

Palabras de Messi en su despedida

“Van a venir momentos duros, porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo. En esos momentos tenemos que estar nosotros, acompañando más que nunca. Hay que hacer grupos fuertes, porque hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto”, dijo Messi en su despedida.

🗣️ "VAN A VENIR MOMENTOS DUROS, PORQUE NO ES NORMAL LO QUE SE HIZO TODO ESTE TIEMPO. EN ESOS MOMENTOS TENEMOS QUE ESTAR NOSOTROS, ACOMPAÑANDO MÁS QUE NUNCA. HAY QUE HACER GRUPOS FUERTES, PORQUE HAY GENTE QUE QUIERE VER MAL A LA SELECCIÓN Y NO HAY QUE DARLES EL GUSTO" https://t.co/IvHGgcTVZL — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”, dijo Lionel Messi en Buenos Aires, al poner fin a más de dos décadas de carrera con Argentina.

“Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeones del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos”, dijo el Diez en agradecimiento a sus compañeros.

“Los voy a extrañar y soy muy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”, cerró.