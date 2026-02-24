Shakira, imparable: la reina de los escenarios regresa a las pirámides de Egipto tras batir récords mundiales

La artista colombiana confirmó su regreso al emblemático escenario egipcio tras dos décadas de su primera presentación. La gira, que ya ostenta el título de la más taquillera para un artista latino, incluirá paradas masivas en Abu Dabi, México y un cierre gratuito en las playas de Brasil.

La superestrella global Shakira continúa expandiendo los horizontes de su actual gira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Según reportes de medios internacionales, la barranquillera se presentará el próximo 7 de abril de 2026 en la meseta de Giza, teniendo como telón de fondo las milenarias pirámides de Egipto. Este evento no solo representa un logro logístico y artístico, sino un reencuentro histórico: han pasado exactamente 20 años desde que la cantante pisó ese mismo escenario durante su gira Fijación Oral, en 2006.

Un regreso esperado a las raíces y la historia

El vínculo de Shakira con el mundo árabe ha sido una constante en su carrera, influenciada por la ascendencia libanesa de su padre, William Mebarak. Su presentación en Giza se llevará a cabo en el espacio habitualmente destinado a los espectáculos de luz y sonido, un recinto que exige rigurosos permisos gubernamentales y ambientales.

De acuerdo con la información preliminar, el espectáculo mantendrá la esencia de su gira actual, integrando tecnología de vanguardia con elementos culturales locales. El anuncio ha generado una alta expectativa en la región, aunque también ha despertado interrogantes entre sus seguidores en Europa, quienes a través de redes sociales han manifestado su interés por conocer las fechas oficiales para dicho continente, las cuales aún no han sido confirmadas por la oficina de prensa de la artista.

El itinerario global: Abu Dabi, México y Brasil

Antes de su cita en territorio egipcio, la agenda de la colombiana registra compromisos de alto perfil en puntos estratégicos:

1 de marzo: regreso al Zócalo de Ciudad de México, un escenario que ya conquistó en 2007 ante miles de personas.

regreso al Zócalo de Ciudad de México, un escenario que ya conquistó en 2007 ante miles de personas. 4 de abril: encabezará el Festival Offlimits en Abu Dabi, consolidando su presencia en los Emiratos Árabes Unidos.

encabezará el Festival Offlimits en Abu Dabi, consolidando su presencia en los Emiratos Árabes Unidos. 19 de abril: la artista colombiana confirmó que será el acto musical principal del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, el cual se llevará a cabo en la ciudad portuaria de Yeda.

la artista colombiana confirmó que será el acto musical principal del el cual se llevará a cabo en la ciudad portuaria de Yeda. 2 de mayo: un concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Este evento, denominado Todo el Mundo en Río, es una iniciativa del gobierno local para promover el turismo, siguiendo la estela de presentaciones masivas de figuras como Madonna y Lady Gaga.

Cifras de un éxito sin precedentes

Más allá de la mística de sus escenarios, los números respaldan el fenómeno actual de la barranquillera. Según los datos de cierre de la primera etapa de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran Tour se ha consolidado como la más taquillera en la historia de la música latina.

Con una recaudación reportada de 421,6 millones de dólares y una asistencia que supera los 3,3 millones de personas en 82 estadios, Shakira ha superado el récord previo que ostentaba el mexicano Luis Miguel, 409,5 millones de dólares. “Romper este récord es un nuevo hito para mí”, declaró la artista, subrayando la vigencia de su carrera tras tres décadas en la industria.