Suscribirse

Deportes

PSG vs. Tottenham, por la Supercopa de Europa: a qué hora juegan y en qué canal ver el partidazo

El PSG se perfila para volver a coronarse campeón en Europa.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 2:57 p. m.
Se viene la Supercopa de Europa.
Se viene la Supercopa de Europa. | Foto: Getty Images

PSG de Francia se verá las caras con Tottenham de Inglaterra por la Supercopa de Europa. El cotejo se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium, de la ciudad de Údine, en Italia.

Todos los grandes clubes del continente tienen la Supercopa en su vitrina: Real Madrid (récord con 6 títulos), Barcelona, Milan, Liverpool, Bayern Múnich, Ajax, Juventus, Manchester United.

El ambicioso campeón francés quiere copiar al Manchester City, el otro “nuevo rico” del fútbol europeo que se proclamó supercampeón en 2023. El PSG ya disputó esta Supercopa, que tradicionalmente da el inicio a la nueva temporada europea, en 1996, entonces como campeón de la Recopa, pero el equipo que lideraba Rai cayó goleado 6-1 por la Juventus de Zidane, Del Piero y de Didier Deschamps.

Estamos solo en el principio, en los primeros pasos de un equipo que quiere ser dominante” en Europa, lanzó en junio Luis Enrique, recordando supremacías del pasado como las del Real Madrid en los años 1960 o más recientemente con Zinedine Zidane, el Barcelona de Guardiola y Messi, el Milan de Arrigo Sacchi o el Ajax de Johan Cruyff.

Lo más leído

1. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. El mensaje de Margarita Rosa de Francisco tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “No esperemos la tragedia”

El objetivo está a la altura de la ambición del PSG y de un Luis Enrique que sabe que un título nada más empezar puede ser el mejor estimulante para sus jugadores de cara a la nueva temporada.

Tras los éxitos del curso pasado, Luis Enrique mantiene la columna vertebral del equipo, con dos refuerzos: el portero Lucas Chevalier, que podría debutar este miércoles 13 de agosto, y el defensa ucraniano Illia Zabarnyi, oficializado este mismo martes y que no ha sido convocado.

Contexto: Donnarumma “se va del PSG” y revelan cuál sería su nuevo equipo: otro gigante de Europa

Sin llegar al derroche de otros grandes del fútbol inglés, el Tottenham se ha gastado unos 170 millones de dólares para olvidar la desastrosa temporada pasada, en la que los Spurs quedaron en la 17º posición de la Premier League, la última antes de los tres puestos de descenso.

La victoria en la Europa League, el primer título de los londinenses desde la Copa de la Liga en 2008, fue la única alegría para los Spurs, que gracias a ella disputarán la Supercopa y la próxima Champions.

Ese título no frenó el adiós del técnico Ange Postecoglou, sustituido en el banquillo por el danés Thomas Frank, quien llevó a la Premier League al modesto Brentford en 2021 y le mantuvo en la élite desde entonces.

A la marcha de Harry Kane en el verano de 2024 rumbo a Múnich se unió el reciente adiós del surcoreano Son Heung-min, el otro gran referente de los Spurs en la última década.

El delantero ghanés Mohammed Kudus es la gran apuesta de los Spurs para la nueva temporada, y junto a Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic, Kota Takai y Joao Palhinha tratarán de revitalizar a un equipo ahora liderado por estrellas sudamericanas como Rodrigo Bentancur, Richarlison y Cristian Romero.

Canal y hora para ver el juego

  • El duelo empezará a las 2:00 p. m., hora colombiana.
  • Se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney +.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

2. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

3. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

4. “Fuerzas Militares y Policía son para solucionar los problemas internos”: minDefensa responde a polémico mensaje de Gustavo Petro

5. Los signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte y podría cambiarles la vida en la segunda semana de agosto, según la IA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PSGTottenham HotspursEuropasupercopa de europa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.