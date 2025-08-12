PSG vs. Tottenham, por la Supercopa de Europa: a qué hora juegan y en qué canal ver el partidazo

PSG de Francia se verá las caras con Tottenham de Inglaterra por la Supercopa de Europa. El cotejo se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium, de la ciudad de Údine, en Italia.

Todos los grandes clubes del continente tienen la Supercopa en su vitrina: Real Madrid (récord con 6 títulos), Barcelona, Milan, Liverpool, Bayern Múnich, Ajax, Juventus, Manchester United.

📋La lista de convocados para el partido contra Tottenham ⚔️🔴🔵#SuperCup pic.twitter.com/DmnnmNcKnf — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 12, 2025

El ambicioso campeón francés quiere copiar al Manchester City, el otro “nuevo rico” del fútbol europeo que se proclamó supercampeón en 2023. El PSG ya disputó esta Supercopa, que tradicionalmente da el inicio a la nueva temporada europea, en 1996, entonces como campeón de la Recopa, pero el equipo que lideraba Rai cayó goleado 6-1 por la Juventus de Zidane, Del Piero y de Didier Deschamps.

“Estamos solo en el principio, en los primeros pasos de un equipo que quiere ser dominante” en Europa, lanzó en junio Luis Enrique, recordando supremacías del pasado como las del Real Madrid en los años 1960 o más recientemente con Zinedine Zidane, el Barcelona de Guardiola y Messi, el Milan de Arrigo Sacchi o el Ajax de Johan Cruyff.

El objetivo está a la altura de la ambición del PSG y de un Luis Enrique que sabe que un título nada más empezar puede ser el mejor estimulante para sus jugadores de cara a la nueva temporada.

Tras los éxitos del curso pasado, Luis Enrique mantiene la columna vertebral del equipo, con dos refuerzos: el portero Lucas Chevalier, que podría debutar este miércoles 13 de agosto, y el defensa ucraniano Illia Zabarnyi, oficializado este mismo martes y que no ha sido convocado.

Sin llegar al derroche de otros grandes del fútbol inglés, el Tottenham se ha gastado unos 170 millones de dólares para olvidar la desastrosa temporada pasada, en la que los Spurs quedaron en la 17º posición de la Premier League, la última antes de los tres puestos de descenso.

La victoria en la Europa League, el primer título de los londinenses desde la Copa de la Liga en 2008, fue la única alegría para los Spurs, que gracias a ella disputarán la Supercopa y la próxima Champions.

Los nuestros ya ponen rumbo a Udine para jugar la final✈️🇮🇹#Supercup pic.twitter.com/XvhPThRTFE — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 12, 2025

Ese título no frenó el adiós del técnico Ange Postecoglou, sustituido en el banquillo por el danés Thomas Frank, quien llevó a la Premier League al modesto Brentford en 2021 y le mantuvo en la élite desde entonces.

A la marcha de Harry Kane en el verano de 2024 rumbo a Múnich se unió el reciente adiós del surcoreano Son Heung-min, el otro gran referente de los Spurs en la última década.

El delantero ghanés Mohammed Kudus es la gran apuesta de los Spurs para la nueva temporada, y junto a Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic, Kota Takai y Joao Palhinha tratarán de revitalizar a un equipo ahora liderado por estrellas sudamericanas como Rodrigo Bentancur, Richarlison y Cristian Romero.

Canal y hora para ver el juego

El duelo empezará a las 2:00 p. m. , hora colombiana.

, hora colombiana. Se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney +.