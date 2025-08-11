Donnarumma “se va del PSG” y revelan cuál sería su nuevo equipo: otro gigante de Europa

Gianluigi Donnarumma no seguirá siendo arquero del París Saint-Germain. Así lo confirman desde Europa, faltando pocos días para el inicio de la temporada en la Ligue 1.

El italiano fue parte fundamental del título en la Champions League, sin embargo, su relación con el club se habría deteriorado en las últimas semanas.

Donnarumma tiene grandes opciones de aterrizar en la Premier League, donde viene sonando con fuerza como posible fichaje del Manchester United.

“Donnarumma se va del Paris Saint-Germain con toda seguridad. Muy probablemente este o eventualmente el próximo verano. La relación está completamente rota después de que el club decidiera excluirlo de su plantilla para la Supercopa de Europa”, informó Fabrizio Romano.

🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.



The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Esta versión encaja perfectamente con lo dicho por la prensa británica el fin de semana. Donnarumma apareció en la órbita del Manchester United y parece que será el elegido para reemplazar a André Onana bajo los tres palos.

Los red devils han hecho una inversión multimillonaria para volver a pelear por la Premier League y lo único que les falta es un arquero de categoría.

United está primero en la fila por los servicios de Donnarumma, aunque este lunes se confirmaron los sondeos por parte del Chelsea.

Lo cierto es que el italiano se quitará la camiseta del PSG y lo más seguro es que termine jugando en el fútbol inglés.

“Donnarumma no renovará con el PSG, no hay acuerdo y saldrá 100% del club, este verano o en 2026 como agente libre. El entorno de Gigio considera que la situación es injusta para el portero”, agregó Fabrizio.

Gianluigi Donnarumma fue figura de la semifinal contra Arsenal | Foto: AP

PSG ya le tiene reemplazo

Lo cierto es que el París Saint-Germain ya venía abonando terreno para una eventual salida de Gianluigi Donnarumma, portero titular durante toda la temporada pasada y el Mundial de Clubes.

La semana pasada anunciaron el fichaje de Lucas Chevalier. El guardameta francés llegó directo del Lille y costó una cifra cercana a los 46 millones de euros.

“Soy un chico que está cumpliendo su sueño”, declaró en la web de su nuevo club.

Chevalier es convocado de forma regular por la selección francesa, aunque todavía no ha debutado con los blues.

Su primer partido en la portería del PSG podría llegar este miércoles, en la Supercopa de Europa, contra el Tottenham en Udine (Italia).

Tras jugar 127 partidos con el Lille, Chevalier llamó la atención especialmente en los diez encuentros que disputó la pasada temporada en Liga de Campeones.

Brilló como figura contra Real Madrid (1-0) y Atlético de Madrid (3-1), dejando actuaciones que contribuyeron a la victoria de los suyos.

Aparte de Chevalier y Donnarumma, los parisinos cuentan con otros arqueros, como el ruso Matvei Safónov, fichado la campaña pasada; el español Arnau Tenas, en el club desde 2023; y el italo-brasileño de 19 años Renato Marin, fichado el 17 de julio procedente de la Roma.

Si bien Luis Enrique no aplica excepciones en la portería a su política de competencia en cada puesto, Chevalier habría recibido garantías del director deportivo Luis Campos sobre su estatus de titular.