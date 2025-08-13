PSG y Tottenham definieron campeón de la Supercopa de Europa: marcador da la vuelta al mundo

Primer partido de gran importancia para la nueva temporada en Europa.

El duelo que enfrentó a PSG, campeón de Champions, y Tottenham Hotspur, de Europa League, dejó como ganador por penales a los de League 1.

Sorpresivamente, las anotaciones de Micky Van de Ven y Cuti Romero pusieron a temblar a los galos con no poder alzar el trofeo en el estadio Bluenergy, de Italia.

Tottenham Hotspur sorprendió al campeón de Champions League en la final de la Supercopa | Foto: AFP

Quien aparecía como el gran favorito era el cuadro galo, pues su dominio en la pasada Liga de Campeones había sido superlativo bajo la dirección de Luis Enrique.

Sufriendo más de lo esperado, los parisinos tuvieron que llevar el duelo a la instancia máxima de los cobros desde los once pasos.

Vale recordar que en el Mundial de Clubes disputado hace un par de semanas en Estados Unidos, Chelsea lo dejó en vergüenza al ganarle la final 3-0.

Antes del gol al minuto 90+6 de Gonzalo Ramos, la noche caía sobre los parisinos. Por fortuna para estos, en la última del partido alargaron todo y, a la postre, fueron campeones.

Tottenham controló los minutos iniciales sin peligro para ambas áreas, si bien Richarlison robó en el minuto 23 un balón en campo contrario, combinó con Mohammed Kudus y al volverle la pelota ejecutó un derechazo que rozó en Willian Pacho, obligando a una buena estirada de Lucas Chevalier para despejar a saque de esquina.

La estrategia de colgar balones desde lejos y prolongar de cabeza dio frutos en el minuto 39 con el 0-1. Guglielmo Vicario, guardameta ‘spur’ nacido curiosamente en Udine, envió una falta al área del PSG y ‘Cuti’ Romero cabeceó al punto de penalti; Van de Ven saltó junto a Marquinhos y, en el barullo, la aparición de João Palhinha a su espalda fue clave.

⏱️ 90+6' - QUEL COME-BACK ! 😤



Direction la séance de tirs au but !#SuperCup I 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/mgL7OMPQ2m — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2025

Pese a no ser en teoría el favorito, por lo visto hasta entonces no se podía considerar una sorpresa. Al equipo entrenado por Luis Enrique Martínez le faltaba ritmo y casi lo pagó caro en el 45′ cuando, después de otra serie de rebotes, encadenaron tres prolongaciones de cabeza Danso, Richarlison y en última instancia Kudus para rematar al poste.

Con ese susto en el cuerpo se fue al vestuario un PSG que para colmo empezó fatal la segunda mitad. Minuto y medio tardaron los ingleses en generar peligro con un derechazo potente de Richarlison que repelió Chevalier a media altura, aunque la acción continuó y los ‘spurs’ forzaron una nueva falta lejana que les sirvió para repetir planes.

Pedro Porro centró bombeado al área contraria y, en el segundo palo, Romero sin marcaje cabeceó picado; el sustituto de Gianluigi Donnarumma en la portería parisina, que tan buena impresión estaba dando a pesar del gol encajado poco antes del descanso, empañó su imagen fallando su estirada y comiéndose el remate del central argentino para el 0-2.

La entrada al campo de Fabián Ruiz en el minuto 60, en el lugar de Kvaratskhelia, mejoró la cara de un PSG que estaba acusando el hecho de haber tenido una sola semana de entrenamientos antes de empezar el curso 2025/26. Barcola marcó entonces un derechazo raso tras un barullo, pero la jugada se invalidó por fuera de juego previo del mismo Fabián Ruiz.

¡¡¡MARQUINHOS A LO MESSI EN #QATAR2022!!! ¡¡PSG ES CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA DE EUROPA!!



📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mFKPY165qB — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Algo más tarde, el mediapunta de Los Palacios y Villafranca creó otra oportunidad por la banda derecha y que Dembélé malgastó con un derechazo desviado desde la frontal del área. El resto de sustituciones hechas por Luis Enrique cuajaron demasiado tarde, siendo Kang-in Lee el más activo por el costado derecho y el autor del tiro de una falta peligrosa.

Animado, el conjunto francés buscó el empate mientras los pupilos de Thomas Frank reculaban intentando resguardar un botín que finalmente les fue esquivo. Mostrando paciencia para mover su ataque de un lado a otro del campo, Achraf Hakimi halló hueco por la derecha para el desmarque de un Dembélé que centró muy tenso para que Gonçalo Ramos cabecease el 2-2.