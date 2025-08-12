Luis Enrique revela cómo está la interna del PSG tras turbulenta salida de Donnarumma

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha admitido que “la presión” les “rodea” a él y sus pupilos, pero creyendo que pueden “gestionarla” para empezar la temporada 2025/26 conquistando este miércoles la Supercopa de Europa contra el Tottenham Hotspur, en un partido donde ya no estará el portero italiano Gianluigi Donnarumma, tras una turbulenta salida.

“Cuando iba antes hacia esta rueda de prensa, he visto a cuatro de mis jugadores jugando en el pasillo. Disfrutando mucho del fútbol, no es un trabajo ni un negocio. Es nuestra forma de vivir el fútbol y estoy muy contento de tener a esta clase de jugadores. Intentamos disfrutar al máximo. Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla”, dijo este martes Luis Enrique en rueda de prensa.

Luego reflexionó sobre qué será capaz de hacer el PSG con una única semana de entrenamiento a sus espaldas en esta pretemporada. “Siendo honesto, no lo sé porque es muy diferente a lo que hacemos normalmente. Pero es el calendario lo que ha provocado esto, que hayamos descansado menos de tres semanas. Hemos empezado los entrenamientos con la alegría de estar listos y de preparar este partido de la mejor manera, pero no sé qué nivel podremos alcanzar”, reconoció desde Udine (Italia).

Además, explicó por qué su habitual portero había sido excluido de la convocatoria. “Son decisiones difíciles de tomar, eso ya lo sé. Solo puedo hablar muy bien de ‘Gigi’ Donnarumma. Es uno de los mejores jugadores en su puesto, sin duda. Es mejor casi que cualquiera, pero estamos buscando a un jugador de perfil diferente. Repito, siempre es difícil decidir y lidiar con estas situaciones”, argumentó.

Gianluigi Donnarumma no seguirá con PSG. | Foto: FIFA via Getty Images

“Lo que hicimos la temporada pasada era un objetivo para todos los fans parisinos, para el club y para todos lo jugadores que jugaron en el equipo y queremos seguir haciendo historia. La historia en este momento pasa por ganar dos Champions Leagues consecutivas, ese es nuestro objetivo. El año pasado, creo que nadie pensaba que podíamos ganar la Champions League y demostramos a todos que éramos capaces”, destacó.

“Es un sueño e intentaremos ganar dos Champions Leagues consecutivas. Será muy difícil, ya lo sabemos de antemano. Pero estamos contentos de tener este sueño”, agregó ‘Lucho’ antes de valorar muy poco a su rival por la Supercopa europea. “Es difícil porque han cambiado de entrenador recientemente, hay algunos nuevos futbolistas y han jugado algunos partidos amistosos antes del de mañana”, indicó al respecto.

“No sé qué tipo de partido van a planear. Va a ser difícil porque han estado entrenando durante el último mes y nosotros estamos en nuestra primera semana. Pero no es excusa, vamos a intentar competir al máximo nivel”, recalcó el entrenador asturiano sobre el duelo ante los ‘spurs’.

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain. | Foto: AP

Más tarde fue preguntado sobre la nutrida presencia de sus pupilos en las nominaciones del Balón de Oro. “Creo que ya me pronuncié sobre todo lo que significa este premio y que es importante para la gente que rodea el mundo del fútbol. Pero para nosotros, como equipo, nuestro único objetivo fue demostrar el año pasado que las estrellas estaban al servicio del equipo y eso creo que esa es clave”, aseveró.