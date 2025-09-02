Murió integrante de ‘Despierta América’, famoso programa de Univisión; dieron sentida despedida en vivo: “Hasta siempre”

Despierta América se convirtió en uno de los formatos más comentados de la televisión internacional, debido a la propuesta que ofreció a miles de personas. Poco a poco se abrió paso, dejando una huella en Univisión, canal donde es transmitido.

Sin embargo, recientemente, el programa matutino de entretenimiento fue protagonista de distintos artículos y reacciones en plataformas digitales, debido a una dolorosa noticia que se reveló en vivo. Los integrantes fueron los encargados de contar sobre la pérdida de un colega, el cual dejaba una huella irremplazable.

Raúl González, uno de los presentadores, tomó la palabra y dio la información sobre la muerte que los golpeaba, ya que su compañero se había ganado el corazón de muchos. En sus palabras, ofreció condolencias a la familia, además de reflejar el vacío que sentían en el set.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el venezolano, en medio de la emisión del 1 de septiembre, habló a la cámara y confirmó que Frey Matilla, operador de teleprompter de Despierta América, murió recientemente, causando un profundo dolor en toda la producción.

“Estamos de luto. Desafortunadamente, un compañero, que durante muchos años alegró las mañanas detrás de cámara como operador de teleprompter, falleció. Desde aquí, desde Despierta América, a su esposa, Irma; a su hijo, Brian; a su hija, Daisy, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a quedar con el recuerdo, con la alegría, las risas, la actitud. Frey, hasta siempre, descansa en paz”, dijo, acompañado de sus colegas, quienes guardaron silencio y reflejaron la tristeza que inundaba el lugar.

Todos los conductores se reunieron en la salita del set, manifestando que se quedarían con el recuerdo de lo que les brindó en vida. A lo largo del en vivo, se vieron fotos de Frey Matilla, quien fue clave en el desarrollo del formato.

“Qué triste noticia. Frey, gracias por todo el cariño sincero que siempre me demostraste en nuestros años trabajando en Univisión y Despierta América”; “Te vamos a extrañar mi querido, Frey, siempre estarás en nuestros corazones”; “Qué gran pesar, descansa en paz”, entre otros comentarios.