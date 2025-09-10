María Elvira Arango es una periodista que se ha destacado por su sólida y amplia carrera en el medio, entre ellas su dirección en Los informantes, un programa del Caracol Televisión que se presenta todos los domingos.

La bogotana es reconocida por su estilo único para narrar historias, combinado con una sensibilidad para abordar diferentes temas como salud mental, conflicto armado, casos de homicidios, problemáticas sociales y relatos individuales que viven algunos ciudadanos, entre ellos, figuras públicas como José Ordóñez.

En el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, María Elvira fue la invitada especial y compartió detalles no solo de su vida profesional, sino también personal como su divorcio y la oportunidad que tuvo para encontrar su nuevo amor.

“El primer matrimonio dejó de bueno, María”, comentó la periodista, haciendo referencia a su hija, con quien tiene una buena relación y la considera como una mujer sensacional, independiente y trabajadora.

“Fue un duelo que duró unos años, quizás muchos. Yo pienso que fue una relación que se desgastó desde muy pronto”, agregó la mujer, afirmando que fue un fracaso porque fue mucho el tiempo que la relación duró “rota”.

La madre de María Elvira también pasó un divorcio y le dijo que después de una separación se debe buscar la felicidad porque “el amor dura, lo que dura” y se debe enfrentar, dejando que cada uno siga su camino.

La periodista Yolanda Ruíz le preguntó que si fue fácil tomar la decisión teniendo en cuenta que la relación se había desgastado y ya no había amor; Arango le respondió que no fue así y más cuando hay hijos de por medio.

Sin embargo, la directora de Los informantes añadió que también era importante tener en cuenta que dejar de estar juntos sería lo mejor para su hija, pues tenía claro que ella debía crecer en un hogar donde el amor y el respeto estuvieran presentes, y realmente se cuestionó si algún día volvería a enamorarse.

“Y conocí a David, lo conocí a Miami muy rápidamente, recién divorciada. Y lo de David, les voy a decir esto y no me lo van a creer, pero fue amor a primera vista”, añadió la bogotana, pues en el primer momento que él le dio la mano, sintió “la magia”.

Todo sucedió cuando Adriana, la amiga de María Elvira, le pidió el favor de presentar un evento al cual ella no podía asistir y en ese instante volvió a sentir un sentimiento de amor, sobre todo cuando vio que el hombre se llevó bien con su hija María.

Aunque la presentadora del programa periodístico tenía miedo de volver a comprometerse, se dio la oportunidad de salir con el también periodista, pero tantos fueron los nervios que la primera vez que le pidió matrimonio le dijo que no porque no estaba preparada y a su mamá le habían dado meses de vida.