Cuidado con su bebé: retiran esta fórmula infantil por vínculo con grave enfermedad paralizante en EE. UU.

La fórmula para bebés ByHeart está siendo retirada de los supermercados de Estados Unidos luego de que las autoridades sanitarias registraron un aumento de una enfermedad que provoca la parálisis del cuerpo, la cual estaría relacionada con el consumo de este producto.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están investigando el auge de botulismo infantil en varios estados del país, que hasta ahora relacionan con la fórmula para bebés de la marca ByHeart.

De acuerdo con los datos que han recopilado las autoridades, estos productos alimenticios pueden estar contaminados con la bacteria Clostridium botulinum, la cual provoca la enfermedad rara.

Desde agosto se han reportado 84 casos de botulismo. | Foto: Adobe Stock

La FDA compartió un comunicado el pasado martes, 11 de noviembre, en el cual detalla que hasta el lunes de esta semana se registraron 15 casos de botulismo infantil alrededor del país. Los menores afectados consumieron la fórmula en los últimos meses.

Según el informe, los bebés —que tienen entre 15 y 157 días de edad— fueron hospitalizados y reciben un tratamiento intravenoso con anticuerpos que combaten la enfermedad. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.

Los estados donde se evidenció el brote de la enfermedad son: Arizona, California, Illinois, Kentucky, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington, de acuerdo con los detalles de la administración de alimentos.

Los bebés afectados han recibido tratamiento. | Foto: Adobe Stock

El botulismo se produce cuando un bebé ingiere la bacteria mencionada, la cual se instala en el intestino, detallan los CDC.

Los síntomas comunes del botulismo infantil son estreñimiento, dificultad para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, dificultad para tragar y un llanto débil y alterado. También se puede evidenciar dificultad respiratoria del menor o un paro respiratorio.

El Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil del Departamento de Salud Pública de California amplía que, desde agosto de este año, al menos 84 bebés han recibido tratamiento contra esta enfermedad, según el documento de la FDA.

Por lo tanto, la administración abrió una investigación al respecto, y encontró que el 43 % de los pacientes consumieron la fórmula.

El botulismo provoca la parálisis corporal. | Foto: Getty Images

“Esta información demuestra que la fórmula de la marca ByHeart está sobrerrepresentada entre los bebés enfermos en este brote, especialmente considerando que ByHeart representa aproximadamente el 1 % de todas las ventas de leche de fórmula infantil en Estados Unidos”, asegura la FDA en el comunicado al respecto.

“Al enterarnos de este brote el viernes por la noche, comenzamos de inmediato a realizar nuestras propias pruebas exhaustivas en todos los lotes de ByHeart”, escribieron Mia Funt y Ron Belldegrun, cofundadores de ByHeart, en un informe compartido en línea este miércoles, 12 de noviembre.