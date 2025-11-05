Retiran en EE. UU. popular suplemento para bajar de peso por contener ingrediente letal, piden dejar de consumirlo de inmediato

Un famoso suplemento alimenticio está siendo retirado de las tiendas de Estados Unidos luego de que las autoridades sanitarias determinaran que este contiene un peligroso ingrediente que pone en riesgo la vida de los consumidores, por lo que han instado a las personas a dejar de consumirlo de inmediato.

Se trata de Tejocote Root dietary supplement, de la empresa SiluetaYa, que se dejará de vender en el país porque contiene adelfa amarilla, que es una planta altamente tóxica para las personas.

Suplemento dietético de raíz de tejocote, de la marca SiluetaYa. | Foto: Tomada de FDA.gov

Pese a que hasta el momento no se han registrado enfermedades ni víctimas relacionadas con el consumo del mencionado producto, las autoridades y la compañía piden que se suspenda de inmediato el consumo del suplemento.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha llevado a cabo varios estudios a estos suplementos, y recientemente determinó que contienen ingredientes tóxicos.

Por lo tanto, la administración aconseja a las personas que, en caso de que hayan adquirido el producto, se pongan en contacto con un especialista médico para que realicen una evaluación de la salud, incluso si consumió el producto hace bastante tiempo.

La adelfa amarilla se encuentra en varios suplementos para la pérdida de peso. | Foto: 123 Rf

Además, instó a los estadounidenses a ponerse en contacto de inmediato con el servicio de emergencias al 911 en caso de que presenten síntomas o efectos secundarios tras consumir el suplemento.

Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, mareos, diarrea, dolor abdominal, alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, además de problemas neurológicos, gastrointestinales y cardiovasculares.

Este producto es normalmente vendido por páginas de internet como Amazon u otras enfocadas a nutrición. Pese a que la empresa encargada del retiro no proporcionó fechas de lote ni de registro, especificó que los suplementos son vendidos en envases de 8 onzas de color naranja claro y amarillo, con letras de color naranja y verde.

Los suplementos están siendo retirados del mercado de inmediato. | Foto: 123RF

“Un análisis de la FDA determinó que ciertos productos etiquetados como raíz de tejocote (Crataegus mexicana) o semilla de Brasil están adulterados, ya que contienen adelfa amarilla (Thevetia peruviana) en lugar de los ingredientes indicados en la etiqueta. La adelfa amarilla es una planta venenosa originaria de México y Centroamérica, y una sustancia tóxica que preocupa a las autoridades de salud pública", escribió la FDA en su página web.

De acuerdo con un registro del 2022 de la FDA, un niño de 2 años murió por consumir el suplemento dietario que tomaba su madre, el cual decía contener raíz de tejocote. La administración determinó que varios productos que aseguraban ser a base de la raíz mencionada, de Mexican Hawthorn o Brazil Seed, podían contener en realidad adelfa amarilla.