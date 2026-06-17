Maratón Nocturna y Color Run de Fundación Magdalena, fue incluida en el calendario de la Federación Colombiana de Atletismo

La Maratón Nocturna y Color Run de Fundación fue incluida oficialmente en el calendario nacional e internacional de la Federación Colombiana de Atletismo. El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Orlando Ibarra, durante la cuarta edición del evento deportivo desarrollada en el municipio del Magdalena.

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Maratón de Magdalena Foto: Gobernación de Magdalena

Según informó la Federación, la carrera pasa a formar parte de su programación oficial, una decisión que se dio en el marco de una jornada que reunió a más de 10 mil participantes.

Ibarra señaló que la Federación respaldará la realización de la competencia en el departamento y confirmó su incorporación al calendario atlético nacional e internacional.

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Gobernación de Magdalena Foto: Gobernación de Magdalena

La inclusión del evento permitirá que la prueba pueda ser tenida en cuenta dentro de la programación oficial de la entidad y amplíe su alcance entre corredores de distintas regiones del país y del exterior.

Durante el balance de la actividad, la Gobernación del Magdalena indicó que la realización de la carrera generó movimiento de visitantes en el municipio y reportó participación de personas provenientes de los 29 municipios del departamento, así como de Santa Marta y otras zonas del país.

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De acuerdo con la administración departamental, la estrategia busca fortalecer la realización de eventos deportivos en el territorio. En ese sentido, fue confirmada para el segundo semestre de este año la quinta edición del Desafío de Playa, certamen que, según cifras oficiales, ha reunido a 625 participantes en sus versiones anteriores.

Asimismo, Indeportes Magdalena anunció la participación de más de 300 deportistas del departamento en los Juegos Regionales del Caribe, que se llevarán a cabo en Valledupar entre el 22 y el 29 de agosto.