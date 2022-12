El exgobernador del Magdalena Trino Luna prende el ventilador y enreda al gobernador Carlos Caicedo: estas son las acusaciones

“Diga la verdad, reconozca que usted en este proceso ha sido victimario. Así como yo tuve relaciones con las autodefensas, usted también”. De esta manera, Trino Luna, exgobernador del Magdalena, salpicó esta semana al ahora también gobernador Carlos Caicedo.

La explosiva declaración, conocida en su totalidad por SEMANA, se dio ante un fiscal delegado para la Corte Suprema, a puerta cerrada. Señala a Caicedo como un alfil, en principio, cercano a la guerrilla para luego ponerse al servicio del paramilitarismo y así ser elegido tres veces como rector de la Universidad del Magdalena, su trampolín a los cargos más importantes de elección popular.

El exgobernador, quien también fue aceptado por la JEP, ocupó ese cargo entre 2004 y 2007. En el último año de mandato fue capturado y condenado a tres años y ocho meses por parapolítica. Por eso se considera un testigo de excepción de los tentáculos paras en la región.

En la declaración, Luna no solo se refirió a los paramilitares. Ya en calidad de víctima acusó a Caicedo de mantener relaciones con la guerrilla, con un comandante en particular: “Recuerde, lo hice delante de Martín Caballero, quien era uno de los jefes de las Farc, nos pusieron en una condición de indefensión. Sabe usted que a mi mujer, siendo yo diputado de la Asamblea del departamento, me la secuestraron”.

Luna se refiere a Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, acusado por secuestro, extorsión, asesinato y narcotráfico en los Montes de María. Se le atribuyen 218 asesinatos de miembros de las Fuerzas Militares y 429 de civiles. Era entonces el máximo jefe de las Farc en el Magdalena. La esposa de Luna murió en cautiverio.

Trino Luna, exgobernador de Magdalena. - Foto: Paola Castaño

Para probar los nexos de Caicedo con los paras, el exgobernador confesó que es suficiente preguntarles a los que fueron jefes del bloque Norte. En este caso, a Jorge 40 y a Hernán Giraldo, el patrón de la Sierra, quien regresó a Colombia luego de cumplir la condena en Estados Unidos.

“Para la tercera elección de Carlos Caicedo, fuimos citados en Santa Fe de Ralito por Jorge 40, los senadores Salomón Saade, Luis Vives Lacouture; y los representantes Alfonso Campo Escobar y Jorge Caballero, para discutir el proceso de elección que se iba a llevar a cabo en 2006, para la tercera elección, repito, de Carlos Caicedo, como rector de la Universidad de Magdalena. Ese fue un tema que se analizó en Ralito, con el comandante Jorge 40”.

Luna se refiere a un célebre capítulo de la parapolítica, el Pacto de Ralito, un acuerdo secreto, firmado el 23 de julio de 2001, en Tierralta, Córdoba, entre los jefes de grupos paramilitares y más de 100 dirigentes políticos de la costa Caribe.

En esa reunión estaba presente la cúpula paramilitar: Jorge 40, Don Berna, Salvatore Mancuso y Diego Vecino. Y una de las conclusiones, según el exgobernador Luna, fue que era necesario mantener a Caicedo en el cargo de rector.

Carlos Caicedo, actual gobernador del Magdalena. - Foto: Daniel Reina Romero

“Caicedo y yo nos encontramos un día antes, cada uno por su lado, nos bajamos en un hotel en el centro de Montería, a una cuadra de la Gobernación de Córdoba. Llegó en una Toyota blindada gris, con chofer; su señora traía un niño de brazos. En las horas de la mañana, al otro día, Jorge 40 se reunió con él. Luego Jorge 40 se encontró conmigo siendo yo gobernador. Entramos por una trocha, por una vía que llamaban la puerta giratoria”, señala el testimonio en poder de SEMANA.

Luna le reiteró a la Justicia que el testimonio de Jorge 40 o Giraldo probarán lo que cuenta. De hecho, Jorge 40 tiene una citación pendiente, que este jueves se confirmó para los próximos 26 y 27 de enero. Se espera que en esas fechas aporte verdad ante la JEP, en una cita que también tiene Salvatore Mancuso.

SEMANA consultó a la defensa del gobernador Caicedo, en cabeza del abogado Juan Vicente Valbuena. Explica que la declaración de Trino Luna se suma a una serie de contradicciones desde 2012 cuando tuvo que declarar ante un fiscal de derechos humanos, luego en la JEP y ahora ante un fiscal delegado de la Corte Suprema.

“Trino Luna no tiene una sola prueba de lo que dice, no hay fotos ni videos. Nunca ha logrado probar que hubo reuniones con Jorge 40 o con Martín Caballero o con Hernán Giraldo”, señala el defensor.