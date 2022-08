Bomba en el mercado de fichajes: Giovanni Moreno se quedaría en un equipo colombiano

Giovanni Moreno terminó su etapa con Atlético Nacional siendo campeón y al mismo tiempo fue descartado por las declaraciones en la rueda de prensa de la final.

“Es el DT campeón y es el que menos gana del fútbol profesional colombiano”, aseguró ante la prensa.

Sus palabras no cayeron de la mejor manera en la organización Ardila Lülle, que decidió no renovarle el contrato y, por el contrario, sacarlo del equipo.

Desde entonces, el volante de 36 años ha tenido ofertas del Junior de Barranquilla, de Envigado y en las últimas horas SEMANA conoció que la familia Salazar de Rionegro Águilas lo buscó para ofrecerle oportunidad de jugar en el equipo del oriente antioqueño junto a Orlando Berrío y otro fichaje estrella que tratarán de concretar como Jackson Martínez.

“Tengo que mirar a ver qué voy a hacer, todavía no sé dónde voy a jugar. Espero que si voy a Junior, que la gente no me crucifique, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan, entonces que tenga la posibilidad de seguir jugando, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”, dijo en un Instagram live al líder de la barra de LDS, Felipe Muñoz.

Sin embargo, Juan Cruz Real, entrenador del tiburón, le bajó el pulgar. “Nadie en el club mencionó a Giovanni Moreno”, por lo que nunca estuvo en su lista de posibles refuerzos para este segundo semestre.

Sin embargo, las ofertas no paran. Ahora al ex Atlético Nacional se le vincula con la posibilidad de llegar al Once Caldas de Manizales, al parecer por seis meses. Pero no sería el único. Independiente Medellín y hasta Deportivo Cali pujan por este fichaje.

Así lo confirmó el periodista ‘Pacho’ Vélez en La Jugada de RCN Radio, manifestando que el mediapunta ya tiene “todo arreglado” con su nuevo club.

“Giovanni Moreno tendrá equipo. Será uno grande y del fútbol colombiano. Me dijeron que con él está todo arreglado. Se va a quedar, es un equipo con pretensiones. Entre hoy y mañana lo vamos a anunciar. Haremos un gran lanzamiento”, dijo Vélez.

🚨ATENCIÓN: Giovanni Moreno tiene acuerdo con el Once Caldas ✅⚪️⚪️



🔘Contrato de 6 meses con opción de extensión, el cuadro de Manizales lo ve como un gran refuerzo para su buen momento y tienen grandes expectativas. — (150) (@OyemeHenry) August 17, 2022

Orlando Berrío, nuevo jugador de Águilas Doradas

El ex jugador campeón con Atlético Nacional entrenó con el verde de Antioquia, equipo con el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2016. El jugador de 31 años después de su exitoso paso en Colombia se fue a Flamengo donde ganó 4 títulos nacionales, la recopa y la libertadores.

“Se ha vinculado al plantel profesional para la temporada 2022 al jugador Orlando Berrío quien ya se entrena con el grupo principal”, dice el comunicado.

El extremo de 31 años firmó hasta 2023.

Rionegro busca dos centrales más y está a la espera de concretar a Jackson martínez. delantero que se entrenó con el equipo de Leonel Álvarez y que también ha recibido ofertas del DIM.

Juan David Cabal, de Nacional a Italia

“Atlético Nacional ha llegado a un principio de acuerdo con el Hellas Verona de Italia para el traspaso del jugador Juan David Cabal Murillo. La realización del negocio está sujeta a acuerdos contractuales entre ambos clubes y a los exámenes médicos. La operación se hace por el 80%, dejando a nuestra institución el 20% para una futura venta. El defensor de 21 años viajará a territorio a italiano, con el objetivo de presentar las pruebas médicas de rigor”, dice el comunicado del verde paisa.