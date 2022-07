Gio Moreno destapó líos internos de Nacional y reveló por qué lo echaron; habló de Junior

Atlético Nacional confirmó esta semana que el contrato de Giovanni Moreno terminó y que no continuará en la institución para el segundo semestre. Igualmente, indicó que le desean la mejor de las suertes en sus futuros proyectos.

Cabe recordar que el mediocampista ofensivo cuestionó públicamente a los dirigentes del club durante la rueda de prensa en Ibagué y les reclamó por las condiciones laborales del técnico Hernán Darío Herrera.

“Es el entrenador que menos plata recibe en todo el fútbol profesional colombiano. Lo mandaron a caminar a Envigado. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros, que le reconozcan todo lo que ha hecho por el club”, manifestó Moreno en aquel momento.

Ante esta situación, el equipo antioqueño decidió no contar más con sus servicios y anunció que el vínculo contractual que tenían finalizó, el cual iba inicialmente hasta el 30 de junio del presente año.

El volante, sin embargo, aseguró este fin de semana en una transmisión en Instagram que tenía el deseo y las ganas de continuar en el club. Asimismo, contó algunos detalles de cómo se dio su salida de la institución.

“Después del título fue mi cumpleaños, todo era celebración. No me fui a pasear, estaba listo para el equipo, pero me llamaron a decirme lo que pasaba. Todo fue muy rápido. Estaba triste, pero gracias a los mensajes de apoyó que recibí, estoy tranquilo”, precisó.

Pese a que aceptó la determinación de los directivos, el futbolista reveló los problemas internos que generaron sus afirmaciones dentro de la parte administrativa de la escuadra verdolaga, que debutará este domingo en la Liga BetPlay-II.

“No me iba a ir en Argentina cuando la gente no quería, mucho menos me iba a ir ahora de Nacional donde todo el mundo quería que me quedara. Yo no quería pelear con la dirigencia. Yo le escribí a Carolina (Ardila): ‘Vos sabés que no soy así, déjame hablar con tu papá para explicarle’”, señaló Moreno.

— Juan David Londoño (@juandl84) July 10, 2022

Luego, añadió: “Ojalá el profe (Herrera) pueda estar en la Copa Libertadores, porque todo el mundo sabe lo que le están haciendo. Es muy complicado. Yo no estaba jugando en un club de fútbol, yo estaba jugando en una empresa”.

El mediocampista aprovechó finalmente la transmisión para confirmar que quiere seguir jugando y manifestó que no descarta ser parte de otro equipo colombiano. No obstante, aseguró que todavía no ha tomado ninguna decisión.

“Yo no vuelvo a Nacional, ya terminó mi ciclo. Un día me levanto pensando en terminar aquí y al otro en seguir jugando. Si llego a Junior, le pido a la gente que no me crucifique, yo quiero seguir jugando y compitiendo. Aún no sé qué voy a hacer”, concluyó.

— Juan David Londoño (@juandl84) July 10, 2022

Atlético Nacional debuta este domingo en la Liga BetPlay-II frente a Cortulúa. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y está programado para empezar a las 6:10 p. m.

El conjunto verde de Antioquia tendrá varias novedades en su nómina titular debido a que muchos jugadores siguen en vacaciones luego de la obtención de la estrella número 17 hace unas semanas.