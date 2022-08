Atlético Nacional firma millonario negocio: un titular se les va para Europa

El fútbol colombiano continúa exportando jugadores al ‘viejo continente’. Ahora es Atlético Nacional el que está camino a sellar un acuerdo con Hellas Verona para la transferencia de Juan David Cabal, defensor que este año se hizo con un puesto en el once inicial al lado del argentino Emanuel Olivera.

Recordando que este fin de semana no pudieron jugar por el concierto de la Feria de las Flores en el Atanasio Girardot, las oficinas del cuadro verdolaga se dedicaron a cerrar el negocio que ya es todo un hecho, de acuerdo a la información de Carlos Antonio Vélez.

Con solo 21 años de edad, el defensor pega el salto a Europa siguiendo los pasos de Yerson Mosquera, que el año pasado salió de Nacional rumbo al Wolverhampton inglés. Este fichaje, que se firmaría a cambio de tres millones de euros, es una buena noticia en aspecto económico para los paisas, pero no en el sentido de perder una pieza clave en el andamiaje defensivo.

La historia de Cabal al interior del cuadro verdolaga es especial, pues escaló desde las divisiones menores para terminar en el primer equipo. En principio su posición era como lateral o carrilero, sin embargo, desde que Hernán Darío Herrera tomó las riendas del equipo se ha ido consolidando en la posición de defensor central que, curiosamente, es la que le da la oportunidad de ir al fútbol italiano.

En los últimos partidos fue Cristian Castro Devenish el encargado de reemplazar a Cabal por una lesión que acarrea desde finales del mes pasado. El último partido oficial del nuevo fichaje del Hellas Verona fue ante Millonarios, el 16 de julio de este año, en la jornada 3 de la Liga Betplay 2022-II.

Juan David Cabal disputando un balón aéreo ante Millonarios - Foto: Dimayor

Aquel día el zaguero no pudo terminar el partido que terminó 2-1 a favor de los embajadores. No obstante, el gran recuerdo con el que se va es el título número 17 de Nacional, para el que fue una ficha determinante en la solidez defensiva que mostró el equipo del ‘Arriero’ Herrera en los cuadrangulares y la final frente al Deportes Tolima.

Sabiendo la importancia que tenía Cabal para su cuerpo técnico, Nacional tendrá que decidir rápidamente si saldrá al mercado de jugadores libres para fichar algún reemplazo. De momento, Castro y Olivera serán los titulares, pero no hay muchas opciones más en el banquillo para ser alternativa a algún problema físico o decisión táctica.

Semana importante

La salida del defensor vallecaucano encima llega en el inicio de una semana complicada para Nacional. Este jueves recibirá al Junior de Barranquilla por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay. Aunque el marcador es bastante amplio a favor de los Tiburones, en Nacional creen que es posible remontar aprovechando la curva ascendente de su rendimiento.

“El grupo lo veo anímicamente muy bien, se está trabando mucho en lo que es recuperar este grupo. Lo que se vio contra Tolima, lo que se vio contra Pasto son cosas muy buenas. Esperamos seguir mejorando muchas cosas que nos faltan para poder volver a lo que es Nacional”, dijo hace unos días el técnico verdolaga.

La idea de Herrera no es solo recuperar la seguidilla de victorias, sino salir a proponer en todas las canchas. “Yo soy un convencido de que me gusta el juego bonito, Nacional en toda la historia ha jugado bonito pero ahora buscábamos un título que hace cinco años no se lograba”, manifestó.

“Yo no le tengo miedo ni a Millonarios, ni al Tolima, ellos también deben tenerle miedo a Nacional porque cuando Nacional se dedica a jugar hay que tenerle miedo”, sentenció. Luego de enfrentar a Junior por Copa, los antioqueños volverán a la acción por Liga Betplay visitando a Unión Magdalena en Santa Marta el domingo.