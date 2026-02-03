Series

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Estas son las diferentes producciones que llegan a las plataformas de ‘streaming’.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de febrero de 2026, 10:15 p. m.
Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de 'streaming'
Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de 'streaming' Foto: Foto principal: Getty Images - Logos: Disney +, Netflix y Prime Video.

Las plataformas de streaming no dan tregua en este inicio de año. Con el objetivo de afianzar a una audiencia cada vez más exigente, los gigantes del entretenimiento (con Netflix a la cabeza) han dado a conocer un gran catálogo de contenidos para la semana del 02 al 08 de febrero de 2026.

Esta oleada de lanzamientos no es casualidad; La apuesta de esta temporada destaca por su versatilidad, alejándose de los formatos convencionales para brindar una oferta más variada.

En definitiva, las plataformas buscan calmar la “sed de novedad” de los suscriptores, consolidando un catálogo de producciones diverso que brinda una gran calidad de entretenimiento.

En ocasiones, las plataformas de streaming suelen presentar problemas con la conexión a Internet.
Estrenos ne las plataformas de streaming en la primera semana de febrero de 2026. Foto: Getty Images

Estrenos en plataformas del 02 al 08 de enero de 2026

Netflix

Brillantina y oro: danza sobre hielo (1 de febrero)

Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Televisión

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

Televisión

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Arcadia

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Televisión

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Televisión

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

Televisión

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

Tecnología

Adiós a los riesgos de Magis TV: aplicaciones legales y gratuitas para ver películas sin poner en peligro sus datos

Arcadia

‘Wonder Man’: actuaciones excepcionales de Ben Kinglsey y Yahya Abdul-Mateen II elevan este estreno de Marvel

Televisión

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Mo Gilligan: in the moment (3 de febrero)

Mo Gilligan conquista Hollywood... y vive para contarlo. En este divertido especial, el londinense habla sobre la fama, la familia y ser británico en Estados Unidos.

YouTube video uF-bEzcDCT0 thumbnail

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (3 de febrero)

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

¿Es pastel? San Valentin (4 de febrero)

Los pasteleros se unen a sus dulcecitos para hornear creaciones hiperrealistas y engañar a famosos jueces en esta edición especial del concurso por el Día de San Valentín.

YouTube video 0WEEyLgQ1i0 thumbnail

La investigación sobre Lucy Letby (4 de febrero)

Con material y testimonios inéditos, este documental revela el polémico caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés.

El abogado del Lincoln (5 de febrero)

A bordo de su característico Lincoln, el famoso abogado defensor de L. Á. Mickey Haller explora el sistema de justicia penal y hará lo que haga falta para ganarle.

YouTube video pVvVNbLf7Ig thumbnail

Las leonas (5 de febrero)

Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

Unfamiliar (5 de febrero)

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.

YouTube video RY-FSHJ7fKA thumbnail

Salvador (6 de febrero)

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas.

¡Uf! ¿Solo amigos? (6 de febrero)

Cuando su mejor amigo vuelve comprometido de un viaje, Thando, una chica con una pésima suerte en el amor, debe enfrentar una emoción nueva: los celos.

YouTube video ncde9ugQTg0 thumbnail

La reina del ajedrez (6 de febrero)

En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.

Cuestión de tiempo (9 de febrero)

El conmovedor concierto a beneficio que dio Eddie Vedder por la cura de la epidermólisis bullosa, un extraño transtorno genético, es el eje de este documental.

Misterios animales (9 de febrero)

Los agentes especiales Sam y Kit viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal gracias a sus dotes detectivescos, datos científicos y geniales artilugios.

Disney+

El show de los Muppets (4 de febrero)

Siguiendo la traidición de su clásico programa de variedades, los emblemáticos personajes de los Muppets regresan a la televisión por primera vez en más de cuatro décadas con música nueva, sketches cómicos y mucho caos entre bastidores, mientras se vuelven a presentar tanto a sus fans de toda la vida como a una nueva generación de espectadores.

Ella McCay (5 de febrero)

Ella McCay sigue a una joven idealista que compagina su familia imperfecta con su pasión por el trabajo. Del guionista y director James L. Brooks, esta comedia fresca y conmovedora trata sobre las personas que amas y cómo sobrevivir a ellas.

YouTube video 8kPJb8R3Ju4 thumbnail

Prime Video

La meta es el amor (4 de febrero)

Cuando la productora de TV Leah Caldwell pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su ex, Jarret Roy llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro La meta es el amor, que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah exploran el libro. Leah se enfoca en su carrera hasta que la química con su ex desafía sus prioridades.

Finding Harmony: A King’s Vision (6 de febrero)

Una inmersión profunda en las raíces científicas y el desarrollo de una filosofía medioambiental, suscitada por la misión de una organización benéfica bajo el liderazgo del entonces Príncipe Carlos en 1990.

YouTube video w8VvZewADtw thumbnail

Padre no hay más que uno: La serie (6 de febrero)

Javier, un padre adicto al trabajo que no sabe nada acerca de los quehaceres del hogar o de cuidar niños, se ve forzado a quedarse en casa y cuidar a sus cinco hijos cuando su esposa Carmen decide hacer un viaje sin él.

HBO Max

Dona Beja (2 de febrero)

Después de que un magistrado trastorna su futuro, Beja convierte su dolor en poder de seducción y desafía todas las convenciones del Brasil Imperial.

El caballero de los siete reinos (2 de febrero)

Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven e ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero.

YouTube video oWkee4nu1Lg thumbnail

El maravillosamente extraño mundo de Gumball (2 de febrero)

Sigue las desventuras de Gumball Watterson, un gato de 12 años que va a la escuela primaria en la ciudad de Elmore.

Crazy Stupid Love (5 de febrero)

Cal Weaver, cuarentón y puritano, tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una bonita casa, uno shijos estupendos y está casado con su novia de la adolescencia. Sin embargo, cuando se entera de que su esposa lo ha traicionado y quiere el divorcio, su vida se desmorona.

YouTube video 8iCwtxJejik thumbnail

Cuando menos te lo esperas (5 de febrero)

Harry Sanborn es un solterón recalcitrante que sólo sale con mujeres mucho más jóvenes que él. Él y Marin, su última conquista, han planeado un romántico fin de semana en la casa de la playa de la madre de ella. Cuando Harry sufre un infarto, la madre de Marin, Erica Barry, una famosa escritora divorciada, acepta a regañadientes cuidarlo hasta que se reponga. Harry, asombrado, se da cuenta de que se siente atraído por ella. Pero a Erica también la corteja un joven médico. Una vez recuperado, Harry vuelve a su casa y a sus viejos hábitos. Sin embargo, la relación con Erica ha alterado su vida y sus sentimientos.

El diario de Noa (5 de febrero)

En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun y Allie Hamilton, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

YouTube video fwlmQ3PCZ9g thumbnail

Batman: la LEGO película (7 de febrero)

Batman debe aprender a trabajar con otros para poder detener los planes del guasón y criar al huérfano que adoptó accidentalmente.

La LEGO Ninjago película (7 de febrero)

Un feroz pero indisciplinado equipo de ninjas deberá aprender a controlar sus egos y unir fuerzas para vencer al malvado señor de la guerra Garmadon.

Más de Televisión

Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming.

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Este es el tráiler oficial de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Documental 'Rudi Haymann: testigo y protagonista' de History 2.

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Apple TV+ llega a Android

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

La plataforma empezó a restringir el uso de contraseñas compartidas en Estados Unidos.

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

'Wonder Man' une a dos talentos de generaciones distintas para gran efecto.

‘Wonder Man’: actuaciones excepcionales de Ben Kinglsey y Yahya Abdul-Mateen II elevan este estreno de Marvel

Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Noticias Destacadas