Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Las plataformas de streaming no dan tregua en este inicio de año. Con el objetivo de afianzar a una audiencia cada vez más exigente, los gigantes del entretenimiento (con Netflix a la cabeza) han dado a conocer un gran catálogo de contenidos para la semana del 02 al 08 de febrero de 2026.

Esta oleada de lanzamientos no es casualidad; La apuesta de esta temporada destaca por su versatilidad, alejándose de los formatos convencionales para brindar una oferta más variada.

En definitiva, las plataformas buscan calmar la “sed de novedad” de los suscriptores, consolidando un catálogo de producciones diverso que brinda una gran calidad de entretenimiento.

Estrenos ne las plataformas de streaming en la primera semana de febrero de 2026. Foto: Getty Images

Estrenos en plataformas del 02 al 08 de enero de 2026

Netflix

Brillantina y oro: danza sobre hielo (1 de febrero)

Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Mo Gilligan: in the moment (3 de febrero)

Mo Gilligan conquista Hollywood... y vive para contarlo. En este divertido especial, el londinense habla sobre la fama, la familia y ser británico en Estados Unidos.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (3 de febrero)

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

¿Es pastel? San Valentin (4 de febrero)

Los pasteleros se unen a sus dulcecitos para hornear creaciones hiperrealistas y engañar a famosos jueces en esta edición especial del concurso por el Día de San Valentín.

La investigación sobre Lucy Letby (4 de febrero)

Con material y testimonios inéditos, este documental revela el polémico caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés.

El abogado del Lincoln (5 de febrero)

A bordo de su característico Lincoln, el famoso abogado defensor de L. Á. Mickey Haller explora el sistema de justicia penal y hará lo que haga falta para ganarle.

Las leonas (5 de febrero)

Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

Unfamiliar (5 de febrero)

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.

Salvador (6 de febrero)

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no parará hasta obtener respuestas.

¡Uf! ¿Solo amigos? (6 de febrero)

Cuando su mejor amigo vuelve comprometido de un viaje, Thando, una chica con una pésima suerte en el amor, debe enfrentar una emoción nueva: los celos.

La reina del ajedrez (6 de febrero)

En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.

Cuestión de tiempo (9 de febrero)

El conmovedor concierto a beneficio que dio Eddie Vedder por la cura de la epidermólisis bullosa, un extraño transtorno genético, es el eje de este documental.

Misterios animales (9 de febrero)

Los agentes especiales Sam y Kit viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal gracias a sus dotes detectivescos, datos científicos y geniales artilugios.

Disney+

El show de los Muppets (4 de febrero)

Siguiendo la traidición de su clásico programa de variedades, los emblemáticos personajes de los Muppets regresan a la televisión por primera vez en más de cuatro décadas con música nueva, sketches cómicos y mucho caos entre bastidores, mientras se vuelven a presentar tanto a sus fans de toda la vida como a una nueva generación de espectadores.

Ella McCay (5 de febrero)

Ella McCay sigue a una joven idealista que compagina su familia imperfecta con su pasión por el trabajo. Del guionista y director James L. Brooks, esta comedia fresca y conmovedora trata sobre las personas que amas y cómo sobrevivir a ellas.

Prime Video

La meta es el amor (4 de febrero)

Cuando la productora de TV Leah Caldwell pretende ser la primera mujer a cargo del mejor programa matutino local, su ex, Jarret Roy llega a competir por el mismo rol. Él asegura haber cambiado gracias al libro La meta es el amor, que se vuelve un tema central cuando las amigas de Leah exploran el libro. Leah se enfoca en su carrera hasta que la química con su ex desafía sus prioridades.

Finding Harmony: A King’s Vision (6 de febrero)

Una inmersión profunda en las raíces científicas y el desarrollo de una filosofía medioambiental, suscitada por la misión de una organización benéfica bajo el liderazgo del entonces Príncipe Carlos en 1990.

Padre no hay más que uno: La serie (6 de febrero)

Javier, un padre adicto al trabajo que no sabe nada acerca de los quehaceres del hogar o de cuidar niños, se ve forzado a quedarse en casa y cuidar a sus cinco hijos cuando su esposa Carmen decide hacer un viaje sin él.

HBO Max

Dona Beja (2 de febrero)

Después de que un magistrado trastorna su futuro, Beja convierte su dolor en poder de seducción y desafía todas las convenciones del Brasil Imperial.

El caballero de los siete reinos (2 de febrero)

Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven e ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball (2 de febrero)

Sigue las desventuras de Gumball Watterson, un gato de 12 años que va a la escuela primaria en la ciudad de Elmore.

Crazy Stupid Love (5 de febrero)

Cal Weaver, cuarentón y puritano, tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una bonita casa, uno shijos estupendos y está casado con su novia de la adolescencia. Sin embargo, cuando se entera de que su esposa lo ha traicionado y quiere el divorcio, su vida se desmorona.

Cuando menos te lo esperas (5 de febrero)

Harry Sanborn es un solterón recalcitrante que sólo sale con mujeres mucho más jóvenes que él. Él y Marin, su última conquista, han planeado un romántico fin de semana en la casa de la playa de la madre de ella. Cuando Harry sufre un infarto, la madre de Marin, Erica Barry, una famosa escritora divorciada, acepta a regañadientes cuidarlo hasta que se reponga. Harry, asombrado, se da cuenta de que se siente atraído por ella. Pero a Erica también la corteja un joven médico. Una vez recuperado, Harry vuelve a su casa y a sus viejos hábitos. Sin embargo, la relación con Erica ha alterado su vida y sus sentimientos.

El diario de Noa (5 de febrero)

En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun y Allie Hamilton, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

Batman: la LEGO película (7 de febrero)

Batman debe aprender a trabajar con otros para poder detener los planes del guasón y criar al huérfano que adoptó accidentalmente.

La LEGO Ninjago película (7 de febrero)

Un feroz pero indisciplinado equipo de ninjas deberá aprender a controlar sus egos y unir fuerzas para vencer al malvado señor de la guerra Garmadon.