Endry Cardeño ventiló detalles de su primer encuentro con un hombre: “Uno accede a esa curiosidad”

Endry Cardeño habló sobre sus relaciones con hombres

“Fue tan temprano que no me acuerdo. No tengo como un recuerdo claro de ello. Yo tengo consciencia de mis primeras veces consensuadas. Yo creo que las primeras no lo fueron, casi todas desde el principio, como una tiene una inquietud adentro que no identifica, uno solo accede a esa curiosidad”, fue lo primero que expresó Endry.