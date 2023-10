Endry Cardeño le salió al paso a Diego Trujillo por ‘anécdota’ que destapó de ‘Los Reyes’; le puso freno: “Supérame”

Los Reyes se ubicó como uno de los proyectos más comentados del Canal RCN, debido a la fama y recibimiento que tuvo del público colombiano. Este proyecto logró divertir y entretener a los espectadores, quienes, noche tras noche, soltaron risas con las ocurrencias dentro de la trama.

Sin embargo, a pesar de que la producción terminó hace muchos años, algunos integrantes del elenco aprovecharon para recordar experiencias y anécdotas, las cuales hicieron reír a más de uno en las plataformas digitales. Cada historia venía con un factor gracioso y curioso, el cual permitió que los fans conocieran más a fondo del detrás de cámaras.

De hecho, recientemente, Diego Trujillo, que le dio vida a Emilio Iriarte, fue el encargado de compartir un contenido en el que reveló un ‘secreto’ de Los Reyes, enfocado en su compañera de set, Endry Cardeño. El artista quiso hablar sobre una escena en específico de la novela, la cual tenía un dato inesperado y sorpresivo.

Diego Trujillo | Foto: Instagram @diegotrujillo

¿Qué dijo Diego Trujillo sobre Endry Cardeño?

De acuerdo con lo que quedó registrado, y que fue replicado por Carlos Ochoa, el actor mencionó que la primera escena de Laisa Reyes, personaje interpretado por Endry Cardeño, fue realizada con una doble de piernas. Aquel fragmento mostró las extremidades de una modelo y no de la celebridad de la pantalla chica, por lo que se contó cómo fue la grabación de estas tomas.

Sin embargo, el periodista Carlos Ochoa fue quien aclaró que esto ocurrió únicamente en la primera escena del personaje, pues luego fue la actriz quien apareció en el resto de los capítulos. El relato de Diego Trujillo no entró del todo bien y la artista le contestó a través de un video.

“Solo fue en estas escenas”, mencionó el comunicador, dándole paso a un video de Endry Cardeño en el que expresó su sentir.

Endry Cardeño, actriz colombiana | Foto: Instagram @endrystar

Endry Cardeño le salió al paso a Diego Trujillo por anécdota

Según se vio en imágenes de Instagram, la famosa artista respondió a lo comentado por su excompañero de set, aclarando un poco la situación y expresando su incomodidad. La colombiana afirmó que estaba molesta por la forma en la que se trataba el tema, pues no era la primera vez que salía a la luz.

“Sucede en este video que hace Diego Trujillo, y yo quiero que me entiendan a mí la molestia porque me siento un poco molesta y un poco incómoda, no con él sino con la situación porque no es la primera vez que Diego Trujillo, relatando, no sé por qué. Supérame, Diego Trujillo. Siempre habla de algo que él califica como ‘anécdota’ sobre mi físico y mis piernas”, comentó al inicio.

“Quiero dejar algo muy en claro, la doble de piernas fue utilizada una sola vez, primer día de grabación, fue algo que se decidió sin yo haber grabado, sin ellos haberme visto a mí en personaje, sin ellos siquiera ver cómo me iba a desenvolver yo con mis piernas en la escena”, agregó.

Endry Cardeño señaló que sus piernas fueron incluidas en toda la telenovela, pero pasó momentos bochornosos y fuertes en las grabaciones, debido a su realidad como una persona trans. La celebridad puntualizó en que no hablaba de secretos de la producción, pero sí tenía recuerdos y anécdotas que la marcaron.

“Las piernas que ustedes vieron durante toda la novela, durante 220 capítulos, son mis piernas. Aquí se está dando a entender que se tuvo que contratar a una modelo para poder doblar las piernas de Laisa Reyes, pero eso solo sucedió en mi primer día de grabación, el cual fue uno de los peores días de mi vida, donde no solamente pasé una situación bochornosa en vestuario, sino que me regañó mi productor y me amenazó con que iba a perder mi trabajo”, afirmó en el clip.

Endry Cardeño es una actriz que se robó las miradas con su trabajo en la televisión. | Foto: instagram @endrystar

“Lo único que hacen es descalificar el físico y la imagen de una persona trans (...) Cómo les parece que una vez tuve que hacer una escena en bikini, un bikini que yo misma compré, y fui donde la producción y me destapé para preguntarle que si yo con este cuerpo necesitaba una doble (ya habían llamado a la modelo para este rodaje) Ese día no se grabó con ella, utilizaron mi cuerpo, como lo hicieron en el resto de la novela. No es como dice el señor Diego Trujillo de que mis piernas no servían. Es la de las cosas más incómodas y dolorosas que yo he vivido en mis principios como actriz”, añadió en su publicación.

Por último, la actriz fue clara en que prefería que Diego Trujillo hablara de sus experiencias y no de lo ocurrido con ella, pues consideraba que ella nunca lo hizo ni siendo algo personal.