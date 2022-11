Esta es la periodista que se robó el corazón del actor Diego Trujillo

Diego Trujillo es recordado por su participación en la exitosa telenovela de RCN, Los Reyes, más conocido en el mundo de la televisión como ‘Emilio Iriarte’, quien se enamoró profundamente de Laisa, una mujer transgénero y toda la trama de su divertido romance tenía que ver con que no se diera cuenta que estaba coqueteando con un hombre. Iriarte se ganó el cariño de los colombianos, sacándoles más de una sonrisa y desde entonces cuenta con gran reconocimiento a nivel nacional.

Sin embargo, en la vida real el actor bogotano está enamorado y no precisamente de ‘la tía Laisa’. Pues bien, en una entrevista con el programa que sigue la vida de los famosos, La Red, dijo que se sentía muy afortunado porque se encontraba en una relación sentimental con la periodista Lina Arango, quien se había radicado en Canadá, pero luego de sentir el cariño mutuo, volvió a Colombia por Diego.

Al parecer, fue amor a primera vista, no paraban de hablar y sus conversaciones siempre eran muy fluidas. Lo otro es que tenían cosas en común, respecto a relaciones pasadas. Algo que llamó la atención es que según dijeron, su intención nunca fue enamorarse, pero las cosas tenían que terminar así.

“Sosteníamos los dos en que no queríamos volver a tener una relación seria, en que odiábamos el matrimonio, en que la convivencia era el peor sino que podía tener el ser humano, que eso condenaba a cualquier relación al fracaso y henos aquí, tragándonos nuestras palabras”, aseguraron.

Lo cierto es que la parejita luce muy feliz y cariñosa. Recordemos que Diego no es que haya tenido tanta suerte en el amor, se enamoró de Zharick León, Jennifer Leibovici y tuvo dos hijos con Tatiana Rentería; no obstante, con ninguna de ellas pudo continuar un romance.

Por redes sociales, los internautas comentaron: ”Cuánta alegría ver a Diego feliz y ojalá sea para siempre”, ”Cuántos buscando el amor de sus vidas y este señor los encuentra a cada rato”, ”Me encanta este actor, aunque se nota que es muy coqueto, mucha suerte, Lina, espero esta vez sí prospere, se ven muy bien juntos, siento admiración” y ”Desde que vi a Emilio en la telenovela, me imaginé que era un hombre con hijos, separado y sobre todo con muchas conquistas, más aún siendo un actor y, vea pues, no me equivoqué. Cada quien cosecha lo que siembra”.

Diego Trujillo es uno de los actores más queridos de Colombia, gracias a sus participaciones en exitosas producciones como Los Reyes, El capo, La Pola, Metástasis, entre otras.

¿Cómo se conocieron?

Según reveló Diego Trujillo, su relación con Lina Arango inició desde una base profesional, ya que ella, además de su ejercicio en la locución, cuenta con un canal de YouTube en el que tiene un programa llamado Un café con Larango, en el que realiza entrevistas a algunas personalidades colombianas; precisamente, el actor fue uno de ellos.

La mujer lo invitó para su programa del 26 de enero de este año y desde entonces no han dejado de hablar ni un solo día. De acuerdo con una captura de pantalla de un chat de WhatsApp mostrada por Trujillo en su cuenta de Twitter, Lina quedó encantada con su historia de vida, asegurándole que se identifica mucho con ella.

“Me encantó también coincidir contigo en tantas cosas. Por lo general la gente me mira un poco raro”, fue la respuesta del actor, y el detonante para que la relación pasara de una simple conversación entre entrevistador y entrevistado a algo mucho más personal e íntimo.

Por el momento, Arango no se ha manifestado frente a la revelación que Diego Trujillo hizo en redes sociales.