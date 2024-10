Endry Cardeño destapó secreto que tenía bien guardado y pocos sabían: “Pensé que ya me había dejado el tren”

“Es una ventana que yo no voy a abrir, yo me le abro de patas todo el tiempo, pero en este momento estoy en una relación y la estoy cuidando”, dijo.

“Al otro lado hay otro ser humano que también tiene sentimientos, vacíos e inseguridades. La mirada es muchísimo más amplía y en ese sentido ya van dos años de relación. No hay detalles, es una relación completamente privada. Yo pensé que a mí ya me había dejado el tren, mi última relación había sido hace ocho, nueve años”, agregó.

“Yo pasé un momento en donde decía que el hombre que quisiera estar conmigo lo tenía que hacer público, me tenía que llevar porque por qué me voy a esconder. Pero he entendido que del otro lado puede haber una persona que puede no tener el mismo coraje que sí tiene uno. Seguramente que ellos tienen hasta más que perder. Pero sí es verdad que cualquier gesto de libertad y expresión se agradece muchísimo. Pero para una relación se necesitan dos personas. Y a veces una relación puede ser tan grande en la privacidad de cuatro paredes como mostrándosela a todo el mundo”, dijo.