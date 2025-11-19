Sofía Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, se ha mostrado bastante activa a través de redes sociales. Sin embargo, hubo una publicación en Instagram que no pasó desapercibida.

La hija del jefe de Estado compartió este martes 18 de noviembre un video en su cuenta de Instagram, en el que apareció con una guitarra en la mano, dejando ver todo su talento para el canto.

Junto al video, escribió un mensaje en el que mencionó: “Gracias, Rosi, todo lo que escribes hace mi vida + bonita y ligerita. Gracias a mis vecinos, que se pelean en el fondo y dan el charme también. Esta es mi favorita, cuál es la de ustedes. Memoria - @carminho y @rosalia.vt”.

Luego de la publicación de dicho video, los comentarios empezaron a aparecer rápidamente.

”¡Un abrazote, primita!“; “¡Caramba! ¡Excelente voz tienes! Parece que esa familia está bendecida con la genialidad. Eres hermosa”; “La gente hablando mal de ti y tú en tu cuarto haciendo arte”; “Me encanta”; “Qué hermosa y canta precioso”; “Pero niña, qué hermosura”; “También es mi tema preferido. Qué envidia poderlo cantar así de bonito”; “Hermosa voz y hermosa personalidad, bendiciones”; “Te ves toda bonita y tierna ahí tocando guitarra”, fueron algunos de los comentarios de seguidores de Sofía Petro en Instagram.

Por otra parte, Sofía Petro salió recientemente a desmentir, a través de su cuenta en la red social X, una publicación que se viralizó.

Se trata de una publicación en la que aparecía su imagen junto a un mensaje que decía: “Sofía Petro lanza advertencia. Si Iván Cepeda no gana la Presidencia en el 2026, en el país habría un estallido social de grandes magnitudes”.

Sofía Petro es una de las tres mujeres, hijas del presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Quien compartió dicha publicación en X fue el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, algo que molestó a Sofía Petro, quien no dudó en darle retuit y comentar: