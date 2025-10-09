Confidenciales
Sofía Petro sentó su posición sobre la guerra en Palestina y defendió a su papá: lanzó contundente mensaje
La hija del jefe de Estado dejó en claro que apoya la paz que se alcanzó en la Franja de Gaza.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló por primera vez de la crisis que se vive en Palestina por cuenta de la guerra que se desarrollaba entre Israel a Hamás, antes de que Donald Trump anunciara que se había llegado a un acuerdo para alcanzar la paz.
A través de su cuenta de X, la estudiante de Ciencias Políticas defendido a su papá por las posiciones que ha tomado frente a este tema, algo que incluso llevó a que Estados Unidos le retirara la visa.
“Las personas que tienen empatía, humanidad y les duele ver niños muriendo de hambre y siendo mutilados a diario, nunca van a tomar un acuerdo de paz como una derrota“, señaló.
La hija del mandatario agregó en su mensaje: “En Palestina, en Colombia o en cualquier rincón del mundo. Un cese al fuego será siempre una victoria“.
Esta publicación de Sofía Petro despertó muchos comentarios, algunos en apoyo y otros fueron duras críticas por su perspectiva.
Las personas que tienen empatía, humaindad y les duele ver niños muriendo de hambre y siendo mutilados a diario, nunca van a tomar un acuerdo de paz como una derrota.— Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) October 9, 2025
En Palestina, en Colombia o en cualquier rincón del mundo. Un cese al fuego será siempre una victoria. https://t.co/E9oxovBzw0