Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló por primera vez de la crisis que se vive en Palestina por cuenta de la guerra que se desarrollaba entre Israel a Hamás, antes de que Donald Trump anunciara que se había llegado a un acuerdo para alcanzar la paz.

A través de su cuenta de X, la estudiante de Ciencias Políticas defendido a su papá por las posiciones que ha tomado frente a este tema, algo que incluso llevó a que Estados Unidos le retirara la visa.

“Las personas que tienen empatía, humanidad y les duele ver niños muriendo de hambre y siendo mutilados a diario, nunca van a tomar un acuerdo de paz como una derrota“, señaló.

La hija del mandatario agregó en su mensaje: “En Palestina, en Colombia o en cualquier rincón del mundo. Un cese al fuego será siempre una victoria“.

Esta publicación de Sofía Petro despertó muchos comentarios, algunos en apoyo y otros fueron duras críticas por su perspectiva.