Sofía Petro hizo curiosa publicación luego de que Trump acusara a su papá, Gustavo Petro, de ser narcotraficante

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó el domingo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de “ser un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

Y fue más allá. El mandatario estadounidense indicó en su cuenta de la red Truth Social, que el presidente Petro no ha hecho mucho por hacerle frente al narcotráfico en Colombia.

“Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia”, concluyó en su mensaje el presidente Trump.

Ante el fuerte mensaje, Petro le respondió a Trump que él no sabía leer la realidad de Colombia.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue, en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, le contestó Petro a Trump a través de la red social X.

Transcurridas pocas horas de ese rifirrafe entre los dos mandatarios, quien decidió pronunciarse con un curioso mensaje fue Sofía Petro, hija del jefe de Estado colombiano.

A través de sus historias en Instagram, Sofía Petro compartió una imagen en la que se observa su portacomida, un vaso con lo que sería un jugo terminado y un dulce de paquete.

Junto a la imagen, un mensaje que dice: "Almuerzos que ni que fuera hija de un narco".

La publicación de Sofía Petro en sus historias en Instagram. | Foto: Cuenta oficial en Instagram de Sofía Petro

En la siguiente historia de Instagram, una imagen de ella con otro escrito en el que menciona: “Tampoco trabajando de 9 a 6″.