Hernán Peláez vuelve a los medios: así fue el anuncio que causó revuelo con Martín De Francisco

Impacto en los medios de comunicación de Colombia por el regreso de Hernán Peláez en plena recta final hacia el Mundial 2026. A finales del mes de diciembre se conoció que el reconocido periodista no iba más con su habitual espacio en la desaparecida W Radio junto a Martín de Francisco.

Peláez y De Francisco, durante años, lograron ganarse un espacio entre los programas deportivos de la radio colombiana, pero la fusión en Prisa Media los llevó a la desaparición. Luego de un mes de incertidumbre, es oficial que vuelven para la alegría de su audiencia.

Pese al cierre del programa, Hernán Peláez vio la oportunidad para continuar de forma virtual y en otro dial, así que convocó a Martín De Francisco nuevamente para dar el anuncio en las redes sociales. Desde el 31 de enero pasado se viene trabajando en una campaña de expectativa y se invita a la audiencia a estar pendientes del canal de YouTube.

Hernán Peláez, periodista caleño, durante un evento en la capital del país. Foto: Diego Pineda

“Hemos tenido tiempo para la lectura y la reflexión. Pero nos ha hecho falta el fútbol; vamos a tener que volver, Martín de Francisco. Por ahora nos pueden encontrar en IG y YouTube como Peláez y de Francisco”, dijo Hernán Peláez en la red social X el 31 de enero.

Vuelven Peláez y De Francisco

Seis días después y tras la invitación a sus seguidores, Hernán Peláez dio el anuncio y oficializó que desde el 9 de febrero próximo comenzará una nueva temporada para el espacio ‘Peláez y De Francisco’. Se podrá escuchar por La FM y sus plataformas digitales.

“A partir del 9 de febrero nos encontramos en el podcast de Peláez y de Francisco en las diferentes plataformas a donde los invitamos a suscribirse y seguirnos. Y convinimos ceder el audio del mismo a La FM a partir de las 3 de la tarde”, dijo Hernán Peláez en X.

A partir del 9 de febrero nos encontramos en el Podcast de Peláez y de Francisco en las diferentes plataformas a donde los invitamos a suscribirse y seguirnos. https://t.co/49Afw5EPLR



Y convinimos ceder el audio del mismo a La FM a partir de las 3 de la tarde. pic.twitter.com/ABfrf9DKuS — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) February 6, 2026

Ambos periodistas desempolvan el espacio que habitualmente tenían en La W y transmitirán en vivo en sus plataformas digitales el mismo audio que se pasará el mismo día por los diales de La FM a nivel nacional, de lunes a viernes a partir de las 3:00 pm.

“Muy pronto en La FM, Peláez y De Francisco”, dijo Juan Felipe Cadavid en sus redes sociales, director de deportes de La FM.

Asimismo, Juan Lozano, director de la emisora de RCN Radio, les dio la bienvenida a los dos periodistas deportivos, en un movimiento histórico en la radio de Colombia, pues bien se sabe que Peláez consolidó espacios clave de Caracol Radio, su eterna competencia, como La Luciérnaga y el Pulso del Fútbol.