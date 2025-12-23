Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Por medio de una carta dirigida a los oyentes, amigos, colaborados y colegas de La W, el reconocido periodista Hernán Peláez compartió la noticia de su renuncia oficial al medio de comunicación y al programa en el que trabajaba en compañía de Martín de Francisco.

“Por una decisión personal y unilateralmente, he decidido terminar la prestación de mis servicios con el sistema W Radio el 31 de diciembre de 2025. Quiero agradecer a Julio Sánchez Cristo por la confianza depositada en este proyecto que cumple ya 5 años”, escribió en el documento.

Por otro lado, se encargó de agradecerle a cada uno de los profesionales que hicieron parte de su paso por el programa y a cada uno de los radioescuchas que se conectaron con la información e interactuaron con él por medio de las redes sociales.

“A Martín De Francisco, a Alejandro Munévar y a colaboradores como Mario Alcalá, Equilio, Cristian, Ludier, Pacheco, Hans Guillermo Pava, a Carlos Rivera, a Miguel Odolfo, Mauro Stats y todos aquellos quienes interactuaron a través de X”, anotó.

Pese a que no reveló cuáles serán sus próximos proyectos, confesó que seguirá centrado en el deporte y por ahora, se tomará un descanso en lo que resta el año y los primeros días del año 2026.

“Muchas gracias por su apoyo… tomaré un mes sabático… no un año, por aquello de la edad, pero seguiré de alguna manera disfrutando de esta pasión que es el fútbol… de nuevo muchas gracias…“, finalizó.

El periodista renunció a la W Radio. Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

¿Cuál era el programa de Hernán Peláez?

El programa de Peláez y De Francisco en la W era uno de los más destacados de W Radio. A través de este, se discutía la actualidad del fútbol nacional e internacional.

Los oyentes podían interactuar mediante correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. En los momentos en que se disputaban los torneos más importantes del viejo continente, se brindaba actualización inmediata.

Gracias a la extensa carrera deportiva de Hernán Peláez, se podían conocer de primera mano, de forma exclusiva, fichajes y noticias de gran relevancia en el mundo deportivo.

La dupla deportiva era una de las más reconocidas por los oyentes, quienes esperaban con entusiasmo el nuevo rumbo que tomaría la franja de la emisora en el año del mundial, donde se anticipaba una participación estelar en el torneo de selecciones más importante del mundo.

Este fue el mensaje de despedida de Hernán Peláez

Antes de abandonar la cabina, el periodista deportivo le dio un mensaje a sus colegas y seguidores y recordó algunos de sus mejores momentos al aire.

“Como dicen los jugadores, gracias por creer en mí, por tu voto de confianza. No, y sobre todo muchísimas gracias a los oyentes, a quienes siempre les quisimos dar espacio. Les agradecemos los aportes, los apuntes, las observaciones, las correcciones, todo para que interactuáramos en este programa que ha sido para mi estupendo en estos cinco años. Realmente lo he disfrutado y espero que ustedes también lo hayan sentido así”, dijo en los últimos 10 minutos de su programa.