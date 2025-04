Fabián Ríos, de luto por dolorosa muerte; le dio nostálgico adiós: “Te quedas en mi corazón para siempre”

“Recuerdo, madre, cuando era niño y te sacabas el pan de tu boca para mí y todos los tuyos. Me acuerdo de tus consejos, que hoy impiden desviarme del camino. Me acuerdo de tu risa, me acuerdo del amor, que fue y será por siempre tu mejor arma. Me acuerdo de aquel día cuando te dije que quería un día construirte un castillo y me dijiste que el mejor castillo para ti era que yo jamás me torciera en la vida. Me acuerdo, Nonita, de todo”, escribió al inicio del mensaje.