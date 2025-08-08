Terror en Sipí, Chocó: hombres armados hostigan cabecera municipal y causan caos

Los hechos violentos por parte de los grupos ilegales no se detienen en ninguna zona del país, pese a los esfuerzos que vienen realizando desde el gobierno de Gustavo Petro por medio del ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares.

Pasadas las 10:30 de la noche de este jueves, 7 de agosto, hombres que serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hostigaron la cabecera municipal de Sipí, Chocó.

Guerrilleros del ELN. | Foto: AFP

De acuerdo con las autoridades, los integrantes del ELN intentaron llegar hasta la estación de la Policía Nacional, donde realizaron los hechos de violencia. El coronel Jose Hair Urrego Baquero, comandante del Departamento de Policía Chocó, dijo que ante estos hechos, sus uniformados respondieron.

“Se presenta un ataque armado a la estación de policía en el municipio de Sipí. Los uniformados repelieron el ataque con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea colombiana. Es importante indicar que el personal no presentó ninguna afectación a su integridad física”, explicó el alto oficial.

De igual manera, precisaron: “En conjunto con el Ejército Nacional, se están adelantando todas las investigaciones para verificar los responsables de este hecho. Tenemos conocimiento que en el sector delinque, el frente de guerra, Ernesto Che Guevara del ELN”.

Tropas llegarán a la zona para garantizar la seguridad. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Se conoció que la población civil quedó en medio de estos hechos que generaron terror y caos entre la comunidad, mientras que los integrantes de la fuerza pública respondían al ataque.

Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del departamento del Chocó, por medio de su cuenta en la red social X, alertó sobre lo que estaba ocurriendo en este territorio sitiado por los violentos.

"#AEstaHora se encuentra bajo ataque subversivo la cabecera municipal de municipio de Sipí. Alcaldía y Personería han elevado la alerta. @PoliciaColombia está repeliendo el ataque. Se ha articulado apoyo de @COL_EJERCITO y @FuerzaAereaCol para salvaguardar la vida de la población que se encuentra en gravísimo riesgo. @mindefensa @Ejercito_Div7“, dijo la mandataria departamental.

SEMANA conoció que desde el Ejército Nacional están coordinando el ingreso de tropas en la zona para poder reforzar la seguridad y así poder evitar nuevos ataques armados en contra la fuerza pública y donde la comunidad termina afectada.