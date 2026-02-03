Casa se desploma en Bogotá por lluvias dejando cinco familias sin hogar tras denuncias ignoradas

Una vivienda en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, se desplomó en la mañana de este martes debido al socavamiento del terreno provocado por filtraciones de agua y las intensas lluvias registradas en Bogotá. El derrumbe dejó a cinco familias sin hogar y obligó a la evacuación preventiva de cerca de 16 personas.

Los vecinos del sector aseguran que los problemas en la estructura y el suelo eran visibles desde hace meses. Julián Méndez, habitante de la vivienda afectada, relató a Noticias RCN: “fue impresionante porque se fue cayendo por pedazos directamente; ya se escuchaban los ruidos de que la casa se estaba hundiendo”.

Video: Policía Metropolitana de Bogotá rechaza el comportamiento de uniformados que se golpearon en plena vía pública

Según él, la emergencia se originó por una filtración de agua causada por un tubo dañado, que debilitó el piso y, en horas previas al colapso, provocó además una fuga de gas, aumentando el riesgo para toda la cuadra y obligando a la intervención de bomberos y personal de emergencia.

Parte del segundo piso de la vivienda quedó completamente colapsado, y muchos de los objetos personales, como colchones, televisores y muebles, resultaron destruidos.

Algunos residentes pasaron la noche en los alrededores del inmueble para proteger las pocas pertenencias que lograron rescatar. Los damnificados aseguran que hasta el momento no tienen claridad sobre quién responderá por los daños ni sobre la ayuda que recibirán.

https://www.semana.com/vehiculos/articulo/por-que-se-realiza-el-dia-sin-carro-y-sin-moto-en-bogota-la-razon-que-muchos-desconocen/202648/

La comunidad afirma que había alertado a las autoridades sobre el riesgo con anterioridad. Los vecinos aseguran que los reportes se hicieron desde hace más de seis meses e incluso desde el año pasado, pero que las respuestas fueron limitadas.

“Hace mucho tiempo llamamos al Acueducto. Venían, tomaban una foto y se iban. Había una fuga de agua que socavó todo el terreno y finalmente colapsó mi casa. Toda la cuadra está afectada”, relató Henry Montes, uno de los afectados. Ximena Rivera añadió que las señales de hundimiento eran visibles desde julio de 2025 y que no recibieron atención.

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas y luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

Tras la emergencia, la Alcaldía de Kennedy y diferentes entidades distritales se reunieron con equipos de gestión del riesgo para evaluar la situación y definir acciones inmediatas. Se había acordado trabajar con la Comisión de Riesgo y los grupos de socorro para apoyar a las familias damnificadas y realizar un diagnóstico del terreno y de las viviendas vecinas.

Por su parte, técnicos municipales y bomberos realizaron inspecciones para delimitar la zona de riesgo. Los vecinos aseguraron que el hueco en el sueño tiene varios metros de profundidad y que varios casas de la cuadra podrían estar en riesgo.