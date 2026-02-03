Vehículos

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas y luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

El accidente se produjo frente a las instalaciones del Hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

Camilo Eduardo Castro Cetina

3 de febrero de 2026, 2:15 p. m.
La ambulancia arrolló a motociclistas y luego impactó un poste y un árbol.
La ambulancia arrolló a motociclistas y luego impactó un poste y un árbol. Foto: Tomada captura de video publicado en X

Este martes, 3 de febrero, una ambulancia protagonizó un duro accidente frente al Hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

Según las autoridades de tránsito de la capital, el incidente se dio en la carrera 20 bis con calle 47B sur, sentido sur norte.

La ambulancia chocó contra un árbol luego de embestir a los motociclistas.
La ambulancia chocó contra un árbol luego de embestir a los motociclistas. Foto: Captura de video publicado en X

Las primeras informaciones señalan que hay dos personas heridas (los motociclistas), y se espera un parte oficial por parte de quienes atendieron el siniestro para conocer, en detalle, si el número de lesionados es mayor y cómo evoluciona el estado de salud de los afectados.

De igual forma, el sector se encuentra acordonado y se registra un fuerte trancón en la zona, pues debido a la magnitud del choque se hizo necesario custodiar la calle para permitir la atención de los heridos y permitir la investigación de lo que pudo haber provocado el aparatoso accidente.

Los videos que se ven en redes sociales dan cuenta de lo aparatosos que resultó el siniestro.

“Se llevó portón, se llevó ambulancias, se llevó motociclistas. Vuelto mie... Fuerte, fuerte. El golpe fue duro, mire cómo quedó. Las motos, mira cómo quedo esto”, dice la persona que logró el video publicado en redes sociales.

Las imágenes muestran a la ambulancia totalmente afectada contra un árbol y pedazos del poste que impactó y derribó en la maniobra.

También se pueden ver las motocicletas afectadas en sobe la calle y un amplio grupo de personas y personal médico atendiendo a las personas que resultaron lesionadas.

