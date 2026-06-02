Gobernador de Bolívar y alcalde de Cartagena se ‘desahogaron’ sobre Petro y dicen qué esperan del nuevo Gobierno

A pocos meses de que termine el mandato del presidente Gustavo Petro, el gobernador de Bolívar, Yamil Hernando Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se ‘desahogaron’ contra el jefe de Estado.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se refirió a la construcción de un nuevo aeropuerto: “No ha habido forma”

Así mismo, ambos funcionarios dijeron qué esperan del próximo gobierno.

“El presidente Petro es el presidente que más ha visitado Cartagena, pero el que menos ha hecho. Es decir, si el presidente se baja del avión, la expectativa, la ilusión, las ganas, el deseo de nosotros ¿cuál es? Llegaron las buenas noticias, llegó llegó el mejor aliado para para llevarle el agua a Tierra Bomba que se le ofreció y nunca llegó. Porque la gente de Tierra Bomba, en Bocachica, me dicen un poco de barbaridades a mí y en Caño Oro y Punta Arena, pero resulta que era un compromiso del Gobierno nacional a través de una decisión judicial que es de obligatorio cumplimiento", dijo Turbay en El Debate.

En tal sentido, el alcalde Turbay dijo que espera que el próximo presidente de la República, sea quien sea, le apueste más al departamento de Bolívar, incluida Cartagena.

“Hay miles miles de cartageneros y bolivarenses que han apostado por alguna de las dos propuestas de gobierno. Entonces, en razón a esa responsabilidad, a ese cariño y a esa confianza que ellos generan con los votos que salen de Cartagena y de los municipios de Bolívar, tiene que haber un compromiso con la región. Es que hoy, sin duda, el desarrollo de Bolívar, el desarrollo de de Cartagena, ¿sabes quién lo está financiando? los bolivarenses y los cartageneros con el pago de los impuestos, con el pago de los tributos, con los empresarios que asumen el riesgo cuando de pronto no hay una tranquilidad frente al proceso de inversión que se realiza", señaló Turbay.

Por su parte, el gobernador Arana Padauí dijo que los líderes de Colombia no “se encargaron de sembrar la semilla de la unión”, sino que por el contrario terminaron dividiendo a la ciudadanía en dos extremos.

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